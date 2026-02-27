Los cantantes es el corto de Netflix de solo 18 minutos que nominaron al Oscar: ¿de qué se trata? La producción logró instalar conversación en redes y posicionarse como una de las piezas breves más destacadas del año dentro del catálogo de la plataforma. + Seguir en







El cortometraje que está dando de qué hablar en Netflix por la historia que narra

Entre las producciones que lograron colarse en la temporada de premios, un corto de apenas 18 minutos llamó especialmente la atención del público y la crítica. Disponible en Netflix, Los cantantes consiguió una nominación al Oscar y se convirtió en una de las propuestas más comentadas por su capacidad de contar una historia potente en muy poco tiempo.

En un formato breve pero intenso, el cortometraje aborda una temática sensible con una narrativa directa y actuaciones que sostienen la tensión de principio a fin. La nominación a los Premios Óscar consolidó su impacto internacional y despertó el interés de quienes buscan contenidos de calidad que puedan verse en una sola sentada.

Sinopsis de Los cantantes, el corto de Netflix que es furor Los cantantes Netflix Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte convierte una noche solitaria en un sincero momento de armonía".

Lo que comenzó como una rivalidad amistosa pronto se transformó en algo más íntimo. Cada interpretación dejó al descubierto inseguridades, frustraciones y anhelos ocultos. Las estrofas funcionaron como confesión encubierta. El público no solo presenció un concurso.

Tráiler de Los cantantes Embed - The Singers | Official Trailer | Netflix Reparto de Los cantantes Mike Young

Chris Smither

Judah Kelly

Will Harrington

Matt Corcoran