Adiós a las bufandas enormes: la nueva moda que se verá en las calles en el invierno 2026 Las piezas de abrigo para el cuello tamaño XL abandonan los reflectores porque el centro ahora lo ocupan otro tipo de accesorios, más útiles para el día a día.







Chau a la maxibufanda este 2026 Redes sociales

La tendencia en abrigos para este 2026 repite la fórmula de años anteriores, con sacos rectos y prendas oversize.





A la hora de elegir las bufandas como complemento del outfit, esta temporada las maxibufandas van quedando atrás, para darle paso a prendas más pequeñas.





Los abrigos para el cuello que se verán esta temporada son pañuelos o bufandas finas.





Además de por su versatilidad en los looks, los abrigos para el cuello más pequeños son más manejables en la ciudad. El invierno 2026 marca un punto de inflexión en el universo de los accesorios. Para resguardarse del frío, la tendencia de la bufanda gigante queda atrás y se abre paso un accesorio más manejable, con menor volumen y más versatilidad.

Las pasarelas internacionales y el street style de ciudades ícono de la moda como París, Milán y Nueva York ya lo venían anticipando, y ahora la movida de decirle adiós a las bufandas XL se instala con fuerza en las calles porteñas. El furor por esta bufandas enormes, que fueron muy vistas en las calles de Buenos Aires años anteriores, empieza a decaer para darle paso a opciones más livianas, prácticas y, sobre todo, más funcionales para el día a día.

Durante años, las bufandas XL fueron sinónimo de estética cozy. Su forma, que permite cubrir cuello, hombros y casi la totalidad del torso, permite usar la bufanda gigante como un abrigo más. Sin embargo, también sumaban peso visual y volumen en la parte superior del cuerpo. De cara a los días fríos de 2026, con una temporada donde los tapados rectos, las camperas puffer y los abrigos oversize siguen vigentes, el exceso de tela alrededor del cuello ya no resulta necesario.

Primero por una cuestión estética, porque los accesorios más finos abrigan sin recargar el look, y segundo, por la comodidad: las bufandas o cuellos pequeños se adaptan tanto a outfits casuales como a propuestas más formales. Además, son fáciles de colocar, de transportar en la cartera o mochila y mucho más cómodos para el ritmo de la ciudad.

Así es la nueva moda que desplazará a las bufandas enormes bufanda gigante (2) bufanda Pexels El invierno 2026 consagra a los pañuelos tejidos medianos y a las bufandas finas envolventes como los nuevos abrigos favoritos. Confeccionados en lanas livianas, tejidos soft o mezclas con cashmere, estos accesorios aportan abrigo real pero sin exagerar el volumen. La clave está en cómo estas prendas estilizan la silueta.