Esta comedia romántica que se centra en la soltería está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Es una invitación a entender que la soltería no es un tiempo de espera, sino una etapa vital llena de posibilidades, risas y, sobre todo, crecimiento personal.

El catálogo de Netflix volvió a impulsar un título que encontró un nuevo momento de popularidad casi una década después de su estreno. Cómo ser soltera, protagonizada por Dakota Johnson y Rebel Wilson, se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma, conectando con una audiencia interesada en historias sobre independencia emocional. La película se desarrolla en Nueva York y propone una mirada centrada en el autoconocimiento y en el valor de la autonomía personal.

La historia sigue a Alice, quien decide terminar una relación de larga data para explorar una etapa sin compromisos. En ese proceso se enfrenta a aplicaciones de citas, nuevas dinámicas sociales y experiencias nocturnas que redefinen sus expectativas. El personaje interpretado por Wilson funciona como contrapunto humorístico y guía en ese recorrido. El elenco se completa con Alison Brie y Leslie Mann, consolidando un equilibrio entre comedia y momentos introspectivos vinculados a la experiencia de la soltería.

Parte de su renovado impacto se explica por un desenlace que se aparta del esquema tradicional de la comedia romántica. En lugar de centrar el cierre en la consolidación de una pareja, la trama prioriza la aceptación individual como punto de llegada. Este enfoque, basado en la autonomía y el crecimiento personal, contribuye a que la película mantenga vigencia y se posicione como una opción atractiva dentro del catálogo actual.

Sinopsis de Cómo ser soltera, la película destacada en Netflix

La historia de Cómo ser soltera sigue a Alice, interpretada por Dakota Johnson, una joven que decide poner en pausa una relación estable para descubrir su identidad fuera de un noviazgo. Al instalarse en Nueva York por un nuevo empleo, se integra a un entorno de solteros con motivaciones diversas. En ese contexto conoce a Robin, personaje de Rebel Wilson, compañera de trabajo habituada a la vida nocturna, quien la introduce en una dinámica social marcada por la espontaneidad y la ausencia de compromisos.

La trama también desarrolla las experiencias de otras mujeres con visiones distintas sobre el amor y la independencia. Meg, hermana de Alice, es una profesional enfocada en su carrera que reconsidera decisiones personales ante un giro inesperado en su vida. A su vez, Lucy canaliza su búsqueda afectiva a través de aplicaciones de citas, reflejando las tensiones y expectativas que atraviesan los vínculos en la era digital. Estas historias paralelas amplían el enfoque de la película sobre las múltiples formas de transitar la soltería.

En su desenlace, la producción disponible en Netflix se distancia del esquema romántico tradicional y prioriza el autoconocimiento. Alice comprende que la soltería puede constituir una etapa de construcción personal y no solo un intervalo entre relaciones. Con una combinación de comedia y reflexión, la película propone que el desarrollo individual ocupa un lugar central en la búsqueda de bienestar.

Tráiler de Cómo ser soltera

Embed - CÓMO SER SOLTERA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Cómo ser soltera

  • Dakota Johnson como Alice Kepley
  • Rebel Wilson como Robin
  • Alison Brie como Lucy
  • Leslie Mann como Meg Kepley
  • Nicholas Braun como Josh
  • Anders Holm como Tom
  • Damon Wayans Jr. como David
  • Jake Lacy como Ken
