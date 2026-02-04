Esta película de Diego Peretti se convirtió en un clásico de Netflix y es furor entre los usuarios: cuál es Un film intenso y perturbador que explora la culpa, la manipulación y el abuso de poder. + Seguir en







Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está llamando la atención de los suscriptores que buscan thrillers psicológicos. La plataforma ofrece La ira de Dios, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga, explora la culpa, el abuso de poder y la manipulación psicológica a lo largo de 98 minutos.

Esta película, estrenada originalmente en 2020 y basada en la novela "La muerte lenta de Luciana B." de Guillermo Martínez, se posicionó rápidamente entre las propuestas más vistas del gigante del streaming.

La producción, que se aleja de los formatos más convencionales del cine argentino, presenta a una mujer convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por el novelista para quien trabajaba como asistente. El relato ofrece una experiencia intensa donde la sensación de amenaza constante nunca se disipa y cada escena está cargada de una atmósfera opresiva que se sostiene hasta el último segundo.

Sinopsis de La ira de Dios, la película que sorprendió en Netflix La ira de Dios ofrece un guion sólido con actuaciones destacadas que la crítica elogió especialmente, una dirección precisa que construye la paranoia progresivamente, y un camino narrativo arriesgado sin remarcar cuestiones innecesarias.

La ira de Dios sigue la historia de Luciana Blanco, una joven que toma la decisión de renunciar a su trabajo como asistente después de que Kloster, el reconocido novelista para quien trabajaba, intentara sobrepasar límites personales y profesionales. La trama se desarrolla cuando, luego de abandonar su puesto, comienzan a sucederse hechos escalofriantes que afectan directamente su entorno más cercano. Es así que suceden que las muertes de sus familiares ocurren de manera progresiva y siembran una duda constante sobre si se trata de una serie de casualidades trágicas o si alguien está manipulando los acontecimientos desde las sombras.

Paralelamente, la película presenta cómo Luciana, aislada y sin respaldo ante esta situación aterradora, busca ayuda en Sebastián Rey, un periodista con el que mantiene un vínculo del pasado y quien aparece como una posible vía de escape. A partir de ese encuentro, la historia se transforma en una carrera contrarreloj donde la protagonista intenta exponer su verdad mientras Kloster avanza destruyéndolo todo a su paso.

Juan Minujín como Sebastián Rey

Macarena Achaga como Luciana Blanco

Mónica Antonópulos como Mercedes

Guillermo Arengo como Papá de Luciana

Romina Pinto como Mamá de Luciana

Pedro Merlo como Bruno Blanco

Santiago Achaga como Ramiro Blanco

Ornela D'elia

Juanita Reale la ira de dios