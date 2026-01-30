Hoy en Netflix: la película que roza lo prohibido y tenés que ver lejos de niños Esta producción de 2022 mezcla escenas fuertes con un giro escalofriante. Ideal para disfrutar sin compañía infantil. + Seguir en







Las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción holandesa que está llamando la atención de los suscriptores. La plataforma incorporó Siempre fiel, una película de 96 minutos dirigida por André van Duren y protagonizada por Bracha van Doesburgh y Elise Schaap, que explora el deseo, la pasión, el engaño y la muerte.

Estrenada originalmente en 2022 y disponible en el gigante del streaming desde mayo de ese año, desató gran conversación entre los usuarios y se ubicó rápidamente entre las más vistas por su manera de contar su historia con alta carga de sensualidad.

La producción, que mezcla elementos de thriller erótico con misterio criminal, presenta a dos amigas que mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente en el modus operandi para engañar a sus respectivos esposos durante un viaje a la ciudad belga de Ostende.

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a los fanáticos de las producciones europeas como a una audiencia que busca thrillers con contenido adulto que juegan con los límites permitidos y exploran territorios narrativos arriesgados lejos de lo convencional.

Siempre Fiel Netflix Netflix: sinopsis de Siempre fiel Siempre fiel sigue la historia de la jueza Bodil Backer y su amiga Isabel Luijten, quienes planean un viaje de fin de semana sin sus respectivos esposos, inmersas en una profunda atracción y con planes diferentes alejados de sus hombres. La trama se desarrolla cuando ambas van en tren a Ostende, una ciudad costera en Bélgica, donde cada una tiene objetivos distintos.

Mientras Bodil se dirige a pasar unos días en una casa familiar que heredó de su tía, Isabel disfrutará su estadía en un hotel local. Durante este periplo, las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente en su forma de engañar a sus esposos, creando una dinámica cargada de deseo y secretos compartidos. Siempre Fiel Netflix Tráiler de Siempre fiel Embed - TRAILER Siempre fiel Reparto de Siempre fiel Bracha van Doesburgh como Bodil Backer

Elise Schaap como Isabel Luijten

Nasrdin Dchar como Milan Saber

Sophie Decler como Ann Van Passel

Gijs Naber como Luuk Luijten