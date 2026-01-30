IR A
Hoy en Netflix: la película que roza lo prohibido y tenés que ver lejos de niños

Esta producción de 2022 mezcla escenas fuertes con un giro escalofriante. Ideal para disfrutar sin compañía infantil.

Netflix incorporó a su catálogo una producción holandesa que está llamando la atención de los suscriptores. La plataforma incorporó Siempre fiel, una película de 96 minutos dirigida por André van Duren y protagonizada por Bracha van Doesburgh y Elise Schaap, que explora el deseo, la pasión, el engaño y la muerte.

Estrenada originalmente en 2022 y disponible en el gigante del streaming desde mayo de ese año, desató gran conversación entre los usuarios y se ubicó rápidamente entre las más vistas por su manera de contar su historia con alta carga de sensualidad.

La producción, que mezcla elementos de thriller erótico con misterio criminal, presenta a dos amigas que mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente en el modus operandi para engañar a sus respectivos esposos durante un viaje a la ciudad belga de Ostende.

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a los fanáticos de las producciones europeas como a una audiencia que busca thrillers con contenido adulto que juegan con los límites permitidos y exploran territorios narrativos arriesgados lejos de lo convencional.

Siempre Fiel

Netflix: sinopsis de Siempre fiel

Siempre fiel sigue la historia de la jueza Bodil Backer y su amiga Isabel Luijten, quienes planean un viaje de fin de semana sin sus respectivos esposos, inmersas en una profunda atracción y con planes diferentes alejados de sus hombres. La trama se desarrolla cuando ambas van en tren a Ostende, una ciudad costera en Bélgica, donde cada una tiene objetivos distintos.

Mientras Bodil se dirige a pasar unos días en una casa familiar que heredó de su tía, Isabel disfrutará su estadía en un hotel local. Durante este periplo, las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente en su forma de engañar a sus esposos, creando una dinámica cargada de deseo y secretos compartidos.

Siempre Fiel

Tráiler de Siempre fiel

Embed - TRAILER Siempre fiel

Reparto de Siempre fiel

  • Bracha van Doesburgh como Bodil Backer
  • Elise Schaap como Isabel Luijten
  • Nasrdin Dchar como Milan Saber
  • Sophie Decler como Ann Van Passel
  • Gijs Naber como Luuk Luijten
