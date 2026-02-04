IR A
Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

‘Él y ella’ sigue como top 1 mundial tras tres semanas consecutivas llevándose por delante el final de ‘Stranger Things’.

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. Tanto es así, que la miniserie ‘Él y ella’, protagonizada por las estrellas de Marvel Tessa Thompson y Jon Bernthal, sigue arrasando con todo tras tres semanas consecutivas como número uno mundial, acumulando más de 66 millones de visualizaciones. Así lo han compartido desde Netflix tras hacer público el top 10 de series entre el 19 y el 25 de enero; y este thriller de misterio con giros inesperados sigue intratable.

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
Y es que solo durante estas fechas, ‘Él y ella’ ha sumado más de 17 millones de visualizaciones con más de 75 millones de horas vistas por los usuarios de Netflix; una auténtica locura. Números verdaderamente destacados y muy por encima de las siguientes posiciones, ocupadas por otra miniserie de misterio de reciente estreno y el directo más arriesgado de la plataforma, ‘Rascacielos en directo’.

Sinopsis de Él y ella, la serie que sigue sorprendiendo en Netflix

‘Él y ella’ ha sido capaz de acabar con la hegemonía de los Duffer en Netflix gracias a seis episodios que mantienen al espectador pegado en el asiento de principio a fin. Y es que tal y como apuntan desde Netflix, la miniserie se puede ver al completo en poco más de cuatro horas, siendo la elección ideal para una tarde de fin de semana. Desde luego, su trama y sus continuos giros no dejarán indiferente a nadie, con unos soberbios Jon Bernthal y Tessa Thompson como grandes protagonistas.

Incluso hoy, ‘Él y ella’ se mantiene en el top 1 en 39 países, manteniéndose en el top 5 mundial en varias decenas más de territorios, tal y como detalla FlixPatrol. Sin embargo, pronto llegará a la plataforma de streaming la temporada 4 de la aclamada ‘Los Bridgerton’, uno de los fenómenos más importantes y exitosos de Netflix. Desde luego, Netflix ha arrancado el año por todo lo alto gracias a estas series y una película, ‘El botín’ –con Ben Affleck y Matt Damon– que también está batiendo récords de audiencia.

el-y-ella-netflix

Tráiler de Él y ella

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Él y ella

  • Tessa Thompson como Anna
  • Jon Bernthal como Detective Jack Harper
  • Pablo Schreiber como Richard
  • Sunita Mani como Priya
  • Rebecca Rittenhouse como Lexy
  • Marin Ireland como Zoe
  • Crystal R. Fox como Alice; Madre di Anna
  • Isabelle Kusman como Teen Rachel, Rachel da
Ella y yo
