Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

Este "neo-western" moderno cautivo a la audiencia no solo por sus coreografías de combate, sino por su atmósfera melancólica y envolvente.

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.

netflix

La incorporación de En tierra de santos y pecadores al catálogo de Netflix provoca un fuerte impacto en el ranking de la plataforma y la ubica rápidamente entre los títulos más vistos, impulsada por una combinación intensa de acción y suspenso. Con Liam Neeson al frente del reparto, la historia se sitúa en una aislada aldea costera de Irlanda durante la década del 70, donde la serenidad del paisaje contrasta con un clima narrativo cargado de tensión. Este neo-western de tono moderno atrapa al público no solo por sus escenas de combate, sino también por una atmósfera melancólica que envuelve cada secuencia.

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
El relato gira en torno a Finbar Murphy, un sicario que intenta dejar atrás su pasado violento para llevar una vida discreta y encontrar redención. Ese intento de retiro se ve alterado por la irrupción de un grupo de militantes del IRA que busca esconderse en el pueblo tras un atentado fallido, bajo el liderazgo de la decidida Doireann, interpretada por Kerry Condon. La convivencia forzada eleva el conflicto de manera progresiva hasta desembocar en un choque inevitable, que obliga al protagonista a recurrir nuevamente a sus habilidades letales para proteger a la comunidad y enfrentarse a sus propias culpas.

El elenco se completa con figuras destacadas como Jack Gleeson y Ciarán Hinds, que aportan solidez a un guion centrado en los dilemas morales y la justicia por cuenta propia. Bajo la dirección de Robert Lorenz, la película sostiene el dramatismo de principio a fin y culmina en un desenlace potente, que invita a reflexionar sobre la posibilidad real de escapar de los errores del pasado. Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.

Sinopsis de En tierra de santos y pecadores, la película furor de Netflix

La historia de En tierra de santos y pecadores se desarrolla en una apartada y pintoresca aldea irlandesa de la década de 1970, en un contexto atravesado por la violencia política de la época. Finbar Murphy aparenta llevar una existencia simple y reservada, aunque detrás de esa fachada se esconde un pasado marcado por su labor como asesino a sueldo. Agotado por años de sangre y silencios, el protagonista intenta dejar atrás esa vida y apostar por una redención discreta, refugiándose en la rutina, el cuidado de su hogar y el vínculo cercano con los habitantes del pueblo.

Esa frágil calma se quiebra con la llegada de un grupo de militantes del IRA que busca refugio tras un atentado fallido en Belfast, encabezados por la implacable Doireann. Su irrupción altera la tranquilidad del lugar y expone a una niña de la comunidad a un peligro inminente, lo que activa en Finbar un impulso protector imposible de ignorar. Atrapado entre su deseo de permanecer oculto y la necesidad de actuar, el protagonista queda frente a una decisión crucial que lo empuja nuevamente hacia la violencia que juró abandonar.

El relato avanza hacia un tenso juego de persecución, donde los paisajes costeros de Irlanda funcionan como marco de un choque inevitable y feroz. En ese camino, la película plantea si alguien marcado por el pecado puede encontrar redención a través del sacrificio y la defensa de los inocentes. Con un equilibrio eficaz entre drama íntimo y acción intensa, la trama sostiene una tensión constante hasta su desenlace, afirmándose como una de las propuestas más comentadas del momento dentro de Netflix.

Tráiler de En tierra de santos y pecadores

Embed - En Tierra De Santos Y Pecadores (2024) Tráiler Oficial Español

Reparto de En tierra de santos y pecadores

  • Liam Neeson como Finbar Murphy (el protagonista y asesino retirado).
  • Kerry Condon como Doireann McCann (la líder del grupo terrorista).
  • Jack Gleeson como Kevin Lynch (un joven sicario y compañero de Finbar).
  • Ciarán Hinds como Vincent O'Shea (el jefe de policía local y amigo de Finbar).
  • Colm Meaney como Robert McQue.
  • Sarah Greene como Sinéad Dougan.
  • Desmond Eastwood como Curtis June.
  • Niamh Cusack como Rita Quinn.
  • Conor MacNeill como Conan McGrath.
  • Seamus O'Hara como Séamus McKenna.
