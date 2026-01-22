Esta novela colombiana tiene nuevos capítulos en Netflix y está siendo lo más visto: cómo se llama El éxito de la serie se explica por la combinación de una historia potente, música pegadiza y giros dramáticos constantes. + Seguir en







Con nuevos episodios disponibles y una base de fanáticos consolidada, La reina del flow demuestra que sigue más vigente que nunca y se reafirma como una de las novelas colombianas más populares de Netflix.

Esta novela colombiana tiene nuevos capítulos en Netflix y está siendo lo más visto: la historia volvió a ubicarse entre lo más visto tras la llegada de nuevos capítulos. La exitosa narrativa combina drama y una historia de venganza que atrapó a millones de espectadores en todo el mundo, ¿cómo se llama?

La N roja vuelve a apostar fuerte por las producciones latinoamericanas y una de las grandes protagonistas del momento es este guion que sumó nuevos capítulos a su catálogo y rápidamente escaló al top de lo más visto en la plataforma.

Estrenada originalmente en 2018, la ficción se transformó en un fenómeno regional y global gracias a su trama intensa, personajes complejos y una banda sonora que marcó tendencia. Asimismo, la propuesta cuenta con dos temporadas y un total de 82 episodios, con capítulos de aproximadamente 55 minutos cada uno. Además, la ficción tuvo tanto impacto que cuenta con un remake titulado La reina soy yo, lo que confirma su relevancia dentro del género.

Sinopsis de La reina del flow, la novela colombiana que es furor en Netflix La historia gira en torno a Yeimy Montoya, una talentosa compositora que, tras ser injustamente encarcelada durante 17 años, regresa decidida a vengarse de los hombres que la traicionaron y destruyeron a su familia.

Ambientada en el mundo de la música urbana en Colombia, la serie mezcla drama, romance, traiciones y redención. A lo largo de sus episodios, Yeimy deberá enfrentar su pasado, reconstruir su identidad y luchar por el lugar que le fue arrebatado.

La reina del flow se destaca por mostrar el detrás de escena de la industria musical y por retratar el ascenso y caída de sus protagonistas en un entorno marcado por el poder, el éxito y la ambición. La reina del flow Tráiler de La reina del flow Embed - Temporada 2 Trailer Completo | La reina del flow 2 | 17 de Noviembre Netflix Reparto de La reina del flow El elenco principal está encabezado por figuras reconocidas de la televisión colombiana: Carolina Ramírez como Yeimy Montoya

Carlos Torres como Charly Flow

Andrés Sandoval

Adriana Arango

Mabel Moreno

Juan Palau Las actuaciones y la química entre los protagonistas fueron claves para consolidar el éxito de la serie temporada tras temporada.