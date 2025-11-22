22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay personas que no les gusta festejar la Navidad: esto dice la psicología

Un análisis psicológico revela por qué algunas personas sienten distancia ante las celebraciones decembrinas y cómo influyen los factores internos y sociales.

Por
Algunas personas sienten presión social al enfrentar los rituales navideños.

Algunas personas sienten presión social al enfrentar los rituales navideños.

Redes Sociales

  • Diversos especialistas explican que la falta de entusiasmo navideño puede vincularse con presiones sociales, experiencias pasadas o tensiones afectivas.

  • Intentar sostener una alegría impostada genera malestar y afecta la autenticidad emocional.

  • Para muchos, estas fechas reactivan duelos, recuerdos incómodos o conflictos familiares latentes.

  • Nuevas generaciones reformulan rituales y eligen modos más íntimos o alternativos de atravesar el 25 de diciembre.

La psicología señala que la falta de afinidad con la Navidad suele surgir cuando las exigencias sociales chocan con el estado emocional real. En lugar de vivir diciembre con entusiasmo, algunas personas sienten rechazo, incomodidad o simple indiferencia ante un clima festivo que no les resulta propio.

La nena que fue asesinada mientras jugaba en Tucumán y la mafia que habría detrás
Te puede interesar:

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

Este fenómeno no aparece de manera aislada, sino que se relaciona con historias personales, vínculos complejos y episodios significativos que marcan cómo se transita esta época del año. La obligación cultural de mostrarse alegre puede profundizar tensiones internas que ya estaban presentes.

Además, profesionales del bienestar mental advierten que diciembre opera como un catalizador emocional: activa recuerdos, balances y expectativas que no siempre generan bienestar. Por eso, cada vez más personas optan por tomar distancia de los rituales navideños y priorizar su estabilidad.

Mujer trabajando en Navidad
Los especialistas remarcan el impacto emocional que pueden tener las fechas festivas.

Los especialistas remarcan el impacto emocional que pueden tener las fechas festivas.

Por qué hay personas a las que no les gusta festejar la Navidad

La incomodidad frente a la Navidad puede deberse a múltiples factores interrelacionados. Especialistas describen que, para muchos, las celebraciones decembrinas se viven como una imposición cultural que exige entusiasmo, armonía y energía positiva, incluso cuando el contexto personal no acompaña.

Entre las causas más frecuentes se mencionan tensiones familiares no resueltas, duelos vigentes o recuerdos que resurgen con fuerza durante estas fechas. La exigencia de "estar bien" funciona como un recordatorio incómodo de situaciones que no siempre son fáciles de atravesar.

También intervienen cuestiones generacionales: varios jóvenes resignifican los rituales, reducen reuniones o directamente optan por pasar la fecha en soledad o con dinámicas distintas a las tradicionales. Según profesionales del área, esta decisión responde a un movimiento de mayor autonomía emocional y rechazo a normas rígidas.

Navidad origami
Las nuevas generaciones impulsan formas alternativas de vivir el 25 de diciembre.

Las nuevas generaciones impulsan formas alternativas de vivir el 25 de diciembre.

A esto se suma la disonancia cognitiva que aparece cuando lo que se espera sentir no coincide con lo que realmente ocurre a nivel interno. Frente a esta tensión, elegir no participar de los festejos puede convertirse en un acto de autocuidado y autenticidad.

Noticias relacionadas

Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, es acusado de haber cometido el delito de homicidio en grado de tentativa.

Se entregó el joven que le pegó una patada en la cabeza a otro en una cancha de fútbol en Merlo

Un grupo de conductores puede evitar el pago de la VTV.

Nuevas normas para la VTV: quiénes no la pagarán en 2026

Las autoridades provinciales dispusieron un fuerte despliegue en Recreo para recuperar el cuerpo del río.

Macabro hallazgo en Santa Fe: fue a pescar y encontró un cuerpo flotando en las orillas del río Salado

Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo.

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

Leé todo lo que se sabe sobre este caso que estremeció a todos

Confesó 79 ataques y fue descubierto por una carta: la historia del asesino serial conocido como el Vampiro de Düsseldorf

Rating Cero

El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.
play

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
play

De qué se trata La bestia en mí, la miniserie con giros inesperados que sorprende a todos en Netflix

El cuco de cristal arrasa en Netflix.
play

Las mejores 2 series de Netflix que tenés que ver si te gustó El cuco de cristal

Esta película se estrenó en Netflix el 19 de noviembre.
play

Está en Netflix y tiene una mezcla de comedia romántica con drama empresarial: es una película buenísima

Aldana Masset, Miss Argentina, eliminada del certamen

Aldana Masset y su mensaje tras su eliminación temprana en Miss Universo 2025

Clara inicia una investigación personal que la confronta con el pasado del pueblo.
play

Es un thriller español de solo 6 capítulos y es furor en Netflix: cuál es y de qué se trata

últimas noticias

play
El expresidente Jair Bolsonaro, en la entrada de su domicilio, el viernes.

Jair Bolsonaro admitió haber manipulado su tobillera electrónica: "Metí un soldador por casualidad"

Hace 23 minutos
La nena que fue asesinada mientras jugaba en Tucumán y la mafia que habría detrás

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

Hace 39 minutos
play
El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

Hace 1 hora
Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Hace 1 hora
El evento pensado para la comunidad financiera de Wall Street busca fondos e inversiones para el desarrollo del país.

Milei lanza la Argentina Week para seducir a fondos e inversores internacionales en Estados Unidos

Hace 1 hora