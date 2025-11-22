22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

El mediocampista de Boca reveló su fragancia preferida, una opción de lujo con carácter oriental, y su precio sorprende.

Por
Arabians Tonka es el perfume elegido por Leandro Paredes

Arabians Tonka es el perfume elegido por Leandro Paredes, ícono del fútbol.

@leoparedes20
  • Leandro Paredes eligió Arabians Tonka, de Montale, como su fragancia emblemática.
  • Se trata de un perfume con un perfil oriental-dulce, intenso y de larga duración.
  • En el mercado argentino, su presentación de 100 ml ronda los $360.000 actuales en algunos retailers.
  • Existe una alternativa más accesible inspirada en ese aroma: un perfume de otra marca que ronda los $14.500.

Leandro Paredes no solo se distingue por su liderazgo en Boca y la Selección argentina y su juego preciso, sino también por su gusto por las fragancias sofisticadas. Entre su colección personal destaca Arabians Tonka, de la casa francesa Montale Paris, un perfume nicho de carácter oriental que combina dulzor, intensidad y elegancia, reflejando su estilo tanto dentro como fuera de la cancha. Su elección revela una impronta de distinción que se extiende más allá del fútbol, marcando tendencia y reforzando su imagen de jugador refinado y seguro de sí mismo.

Hulk no tuvo un buen partido en la final de la Copa Sudamericana.
Te puede interesar:

Lanus y Atlético Mineiro van al alargue para definir el campeón de la Copa Sudamericana

La composición de Arabians Tonka incluye notas de haba tonka, ámbar, vainilla y oud, logrando un equilibrio entre presencia y dulzor que deja una estela potente. Es una fragancia pensada para quienes buscan un aroma duradero y con personalidad, al igual que Paredes en el juego: firme, elegante y con un sello propio que lo distingue entre sus compañeros y rivales.

El impacto del perfume trasciende lo personal: su nombre generó un boom de búsquedas en redes y tiendas online, con fanáticos que buscan replicar su estilo olfativo y acercarse a esa combinación de sofisticación y carácter que define al capitán xeneize. Su elección demuestra que la elegancia no se limita al rendimiento deportivo, sino que también se refleja en los detalles del día a día, desde la fragancia que lo acompaña hasta la manera en que se presenta en la cancha.

Perfume - Leandro Paredes 2
El capitán de Boca, Leandro Paredes, combina su liderazgo en el fútbol con un estilo elegante que también se refleja en sus fragancias.

El capitán de Boca, Leandro Paredes, combina su liderazgo en el fútbol con un estilo elegante que también se refleja en sus fragancias.

Cuál es el perfume favorito de Leandro Paredes

La fragancia preferida por Leandro Paredes es Montale Arabians Tonka, un perfume de la casa Montale que se distingue por su carácter oriental. Combina una salida especiada con azafrán, un corazón de oud y rosa, y un fondo dulce con haba tonka, vainilla y ámbar. Este perfil no es casual: aporta sofisticación, presencia y una estela duradera, ideal para quienes no temen fragancias potentes.

Ese aroma es especialmente elegido por Paredes por la sensación de lujo y profundidad que transmite. No es una fragancia ligera: su formulación se siente en la piel por muchas horas y deja una huella perceptible. En su entorno, aparece como un sello personal, un detalle que refuerza su imagen sofisticada tanto para el público como para él mismo.

Cuánto sale el perfume de Leandro Paredes

El precio de Arabians Tonka en Argentina varía según el vendedor: algunas tiendas reportan valores de $360.000 para la versión de 100 ml. Otra de sus presentaciones se ve en Elixir Privé por $246.715. En Perfumes Cardales, el mismo frasco se ofrece a $390.150.

Perfume - Leandro Paredes 3
Fragancia sofisticada, precio exigente: el aroma que define al campeón.

Fragancia sofisticada, precio exigente: el aroma que define al campeón.

Para quienes buscan acercarse a esta fragancia sin invertir tanto, existe una alternativa inspirada: el perfume “791P” de la marca Perfumes 10, que recuerda el perfil olfativo de la Arabians Tonka y se vende por alrededor de $14.500.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los detalles más llamativos fue que entre los dirigidos estaba su hijo.

Pasó por Boca y Racing, trabaja como comentarista y ahora analiza ser DT

Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Video: en el regreso de Barcelona al Camp Nou, los hinchas pidieron por Messi

La Selección española jugará el Mundial 2026.

Atenta, Selección argentina: la estadística de España que preocupa rumbo a la Finalissima

El cruce se da luego de que la AFA corone campeón a Rosario Central por ser puntero de la tabla anual. 
play

El nuevo posteo de Toviggino contra Verón: "Cuidate mucho boina multicolor"

Alexis Mac Allister sorprendió con un outfit muy cómodo.

Alexis Mac Allister marcó tendencia con un look monocromático y oversize

El partido comienza a las 17.

Lanús, a un paso de la gloria: enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

Rating Cero

El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.
play

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
play

De qué se trata La bestia en mí, la miniserie con giros inesperados que sorprende a todos en Netflix

El cuco de cristal arrasa en Netflix.
play

Las mejores 2 series de Netflix que tenés que ver si te gustó El cuco de cristal

Esta película se estrenó en Netflix el 19 de noviembre.
play

Está en Netflix y tiene una mezcla de comedia romántica con drama empresarial: es una película buenísima

Aldana Masset, Miss Argentina, eliminada del certamen

Aldana Masset y su mensaje tras su eliminación temprana en Miss Universo 2025

Clara inicia una investigación personal que la confronta con el pasado del pueblo.
play

Es un thriller español de solo 6 capítulos y es furor en Netflix: cuál es y de qué se trata

últimas noticias

play
El expresidente Jair Bolsonaro, en la entrada de su domicilio, el viernes.

Jair Bolsonaro admitió haber manipulado su tobillera electrónica: "Metí un soldador por casualidad"

Hace 23 minutos
La nena que fue asesinada mientras jugaba en Tucumán y la mafia que habría detrás

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

Hace 39 minutos
play
El cantante anunció que estará en el festival de Viña del Mar este verano.

"Todo es por algo": el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, contó cómo atravesó un problema de salud mental

Hace 1 hora
Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Hace 1 hora
El evento pensado para la comunidad financiera de Wall Street busca fondos e inversiones para el desarrollo del país.

Milei lanza la Argentina Week para seducir a fondos e inversores internacionales en Estados Unidos

Hace 1 hora