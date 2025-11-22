Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale El mediocampista de Boca reveló su fragancia preferida, una opción de lujo con carácter oriental, y su precio sorprende. Por







Arabians Tonka es el perfume elegido por Leandro Paredes, ícono del fútbol. @leoparedes20

Leandro Paredes eligió Arabians Tonka, de Montale, como su fragancia emblemática.

Se trata de un perfume con un perfil oriental-dulce, intenso y de larga duración.

En el mercado argentino, su presentación de 100 ml ronda los $360.000 actuales en algunos retailers.

Existe una alternativa más accesible inspirada en ese aroma: un perfume de otra marca que ronda los $14.500. Leandro Paredes no solo se distingue por su liderazgo en Boca y la Selección argentina y su juego preciso, sino también por su gusto por las fragancias sofisticadas. Entre su colección personal destaca Arabians Tonka, de la casa francesa Montale Paris, un perfume nicho de carácter oriental que combina dulzor, intensidad y elegancia, reflejando su estilo tanto dentro como fuera de la cancha. Su elección revela una impronta de distinción que se extiende más allá del fútbol, marcando tendencia y reforzando su imagen de jugador refinado y seguro de sí mismo.

La composición de Arabians Tonka incluye notas de haba tonka, ámbar, vainilla y oud, logrando un equilibrio entre presencia y dulzor que deja una estela potente. Es una fragancia pensada para quienes buscan un aroma duradero y con personalidad, al igual que Paredes en el juego: firme, elegante y con un sello propio que lo distingue entre sus compañeros y rivales.

El impacto del perfume trasciende lo personal: su nombre generó un boom de búsquedas en redes y tiendas online, con fanáticos que buscan replicar su estilo olfativo y acercarse a esa combinación de sofisticación y carácter que define al capitán xeneize. Su elección demuestra que la elegancia no se limita al rendimiento deportivo, sino que también se refleja en los detalles del día a día, desde la fragancia que lo acompaña hasta la manera en que se presenta en la cancha.

Perfume - Leandro Paredes 2 El capitán de Boca, Leandro Paredes, combina su liderazgo en el fútbol con un estilo elegante que también se refleja en sus fragancias. Cuál es el perfume favorito de Leandro Paredes La fragancia preferida por Leandro Paredes es Montale Arabians Tonka, un perfume de la casa Montale que se distingue por su carácter oriental. Combina una salida especiada con azafrán, un corazón de oud y rosa, y un fondo dulce con haba tonka, vainilla y ámbar. Este perfil no es casual: aporta sofisticación, presencia y una estela duradera, ideal para quienes no temen fragancias potentes.

Ese aroma es especialmente elegido por Paredes por la sensación de lujo y profundidad que transmite. No es una fragancia ligera: su formulación se siente en la piel por muchas horas y deja una huella perceptible. En su entorno, aparece como un sello personal, un detalle que refuerza su imagen sofisticada tanto para el público como para él mismo.

Cuánto sale el perfume de Leandro Paredes El precio de Arabians Tonka en Argentina varía según el vendedor: algunas tiendas reportan valores de $360.000 para la versión de 100 ml. Otra de sus presentaciones se ve en Elixir Privé por $246.715. En Perfumes Cardales, el mismo frasco se ofrece a $390.150. Perfume - Leandro Paredes 3 Fragancia sofisticada, precio exigente: el aroma que define al campeón. Para quienes buscan acercarse a esta fragancia sin invertir tanto, existe una alternativa inspirada: el perfume “791P” de la marca Perfumes 10, que recuerda el perfil olfativo de la Arabians Tonka y se vende por alrededor de $14.500.