Está en Netflix y es una serie sobre los problemas en las citas de la era digital

Una producción sueca de la plataforma de streaming muestra, con humor y realismo, cómo se viven las relaciones y las desilusiones amorosas en plena era de aplicaciones y vínculos efímeros.

Una comedia romántica en Netflix

Una comedia romántica en Netflix, donde también se muestra la importancia de las amigas.

La vida amorosa en tiempos de aplicaciones de citas puede sentirse como un deporte extremo. Entre “me gusta” que nunca contestan, mensajes que se esfuman y primeras salidas que terminan peor de lo esperado, encontrar algo parecido al amor parece casi una misión imposible. En ese terreno se mueve la serie de Netflix Diario de una chica experta en desastres de amor.

Un nuevo estreno de Filipinas llegó a la gran N roja y es furor.
El relato pone en el centro a Amanda, una mujer de 31 años que intenta lidiar con los vaivenes de la soltería junto a sus amigas. El guion combina situaciones divertidas con momentos incómodos que cualquier espectador podría reconocer de su propia experiencia. Más que un manual de citas, la propuesta funciona como un espejo incómodo y, a la vez, reconfortante para quienes se sienten perdidos en la selva digital del romance.

Lo interesante es que la serie está basada en un libro con un título llamativo: Halva Malmö består av killar som dumpat mig (traducido como La mitad de Malmö son chicos que me dejaron), escrito por Amanda Romare.

Diary-of-a-Ditched-Girl

Netflix: sinopsis de Diario de una chica experta en desastres de amor

Amanda arranca un verano que promete ser distinto, pero termina siendo un catálogo de citas fallidas. Desde el clásico encuentro en un bar hasta el eterno “match” que nunca pasa de la pantalla, todo queda retratado en un tono que mezcla risa y melancolía. Su gran obstáculo no es conseguir una cita, sino lograr que alguna llegue a un segundo encuentro.

La trama no se limita a mostrar el ridículo de una protagonista desbordada: también revela cómo la amistad se vuelve sostén frente a la frustración. Los vínculos entre Amanda y sus amigas funcionan como un refugio, donde la desilusión se transforma en chistes compartidos y la decepción se disuelve con una copa en la mano.

Un detalle clave es cómo la serie refleja dinámicas de poder que se reproducen en las relaciones actuales: desde juegos de dominación hasta vínculos más frágiles, siempre atravesados por el fantasma del abandono.

La producción escrita por Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom evita los finales felices forzados. Más bien deja la sensación de que todos cargamos con nuestras propias torpezas a la hora de vincularnos.

diario-una-chica-experta-desastres-amor-netflix

Tráiler de "Diario de una chica experta en desastres de amor"

Reparto de "Diario de una chica experta en desastres de amor"

  • Carla Sehn
  • Moah Madsen
  • Ingela Olsson
  • Dilan Apak
  • Malou Marnfeldt
  • Zahraa Aldoujaili
  • Torkel Petersson
