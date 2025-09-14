Tras el triunfo en las elecciones, Axel Kicillof adelantó que visitará a Cristina Kirchner El gobernador bonaerense negó que haya una "interna" y destacó el audio que la expresidenta envió para estar "presente en el escenario" el 7 de septiembre. "Está presa por causas absolutamente armadas", afirmó. Por







Kicillof respaldó a Cristina en el plano judicial.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, negó que exista "una disputa" por la conducción del peronismo y anticipó que visitará a la expresidenta Cristina Kirchner en su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por causas judiciales que, a su entender, son "absolutamente armadas".

"Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna por una cosa o tal otra, o contra alguien. Hay un sector que efectivamente me ve a mí, hemos lanzado el Movimiento Derecho al Futuro, un sector, un espacio, pero lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre", aseguró.

Consultado por Clarín, reconoció que "todavía no" visitó a Cristina, pero adelantó: "Lo voy a hacer. La voy a ir a visitar". También recordó que la expresidente mandó un audio "que se lo pedimos para que estuviera presente en el escenario" del búnker tras la victoria en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de octubre.

"Está presa por causas que yo creo que fueron absolutamente armadas", afirmó el gobernador. Al analizar el escenario post electoral, apostó por la unidad del peronismo y remarcó la necesidad de que el gobierno de Javier Milei "cambie" y "gobierne para las mayorías".

En ese sentido, sostuvo que el oficialismo debe modificar su rumbo económico y que el propio Presidente "lo puede hacer", aunque "vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada".