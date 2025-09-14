Tras el triunfo en las elecciones, Axel Kicillof adelantó que visitará a Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, negó que exista "una disputa" por la conducción del peronismo y anticipó que visitará a la expresidenta Cristina Kirchner en su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por causas judiciales que, a su entender, son "absolutamente armadas".
"Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna por una cosa o tal otra, o contra alguien. Hay un sector que efectivamente me ve a mí, hemos lanzado el Movimiento Derecho al Futuro, un sector, un espacio, pero lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre", aseguró.
Consultado por Clarín, reconoció que "todavía no" visitó a Cristina, pero adelantó: "Lo voy a hacer. La voy a ir a visitar". También recordó que la expresidente mandó un audio "que se lo pedimos para que estuviera presente en el escenario" del búnker tras la victoria en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de octubre.
"Está presa por causas que yo creo que fueron absolutamente armadas", afirmó el gobernador. Al analizar el escenario post electoral, apostó por la unidad del peronismo y remarcó la necesidad de que el gobierno de Javier Milei "cambie" y "gobierne para las mayorías".
En ese sentido, sostuvo que el oficialismo debe modificar su rumbo económico y que el propio Presidente "lo puede hacer", aunque "vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada".
"Milei vende una falsa antinomia: no es todo Estado o todo mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo", señaló Kicillof. "En la provincia de Buenos Aires, la salud pública, la educación pública en el interior, pero también en el conurbano, tienen un papel determinante", concluyó.