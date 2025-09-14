Iban tres en una moto, perdieron el control y mataron a una mujer de 85 años El trágico accidente ocurrió en la ciudad de Corrientes en las últimas horas. La víctima falleció horas después de ser trasladada de urgencia al Hospital Escuela General San Martín, donde los médicos intentaron sin éxito salvar su vida. Por







Murió una mujer de 85 años luego de ser atropellada por una moto. Maps

Una mujer de 85 años fue víctima de un trágico accidente vial que terminó con su vida luego de ser embestida por una motocicleta en la ciudad de Corrientes este sábado por la mañana.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Maipú y Paula Albarracín, una zona de alto tránsito, cuando la anciana, cuya identidad no fue revelada, intentaba cruzar la calle acompañada por otra persona y fue atropellada por una moto marca Motomel Blitz 110cc, en la que viajaban un hombre, una mujer y un niño.

La víctima falleció horas después de ser trasladada de urgencia al Hospital Escuela General San Martín, donde los médicos intentaron sin éxito salvar su vida.

Según las primeras informaciones, el vehículo se encontraba en una clara infracción de la normativa de tránsito, ya que la ley prohíbe expresamente que más de dos personas se transporten en este tipo de rodados, lo que habría influido en la pérdida de control del conductor.

A raíz del choque, tanto la mujer de 85 años como el hombre que la acompañaba resultaron gravemente heridos y los tres ocupantes de la moto también sufrieron lesiones de diversa consideración. Todos los involucrados fueron asistidos de inmediato por personal de emergencia y trasladados al hospital más cercano.

Personal de la Comisaría Décimo Novena Urbana y peritos forenses trabajaron en el lugar para realizar las primeras diligencias y recolectar pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del hecho. En paralelo, la Unidad Fiscal en turno tomó intervención en la causa, iniciando la recolección de testimonios de los testigos y solicitando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. La investigación preliminar, basada en los relatos de quienes presenciaron la tragedia, sugiere que el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo justo antes de chocar, algo que fue confirmado por los vecinos testigos. Las autoridades policiales continúan con los trámites de rigor para avanzar en la causa y determinar las eventuales responsabilidades penales del conductor.