14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Iban tres en una moto, perdieron el control y mataron a una mujer de 85 años

El trágico accidente ocurrió en la ciudad de Corrientes en las últimas horas. La víctima falleció horas después de ser trasladada de urgencia al Hospital Escuela General San Martín, donde los médicos intentaron sin éxito salvar su vida.

Por
Murió una mujer de 85 años luego de ser atropellada por una moto.

Murió una mujer de 85 años luego de ser atropellada por una moto.

Maps

Una mujer de 85 años fue víctima de un trágico accidente vial que terminó con su vida luego de ser embestida por una motocicleta en la ciudad de Corrientes este sábado por la mañana.

Daniela y Thiago son padres de gemelas.
Te puede interesar:

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Maipú y Paula Albarracín, una zona de alto tránsito, cuando la anciana, cuya identidad no fue revelada, intentaba cruzar la calle acompañada por otra persona y fue atropellada por una moto marca Motomel Blitz 110cc, en la que viajaban un hombre, una mujer y un niño.

La víctima falleció horas después de ser trasladada de urgencia al Hospital Escuela General San Martín, donde los médicos intentaron sin éxito salvar su vida.

Según las primeras informaciones, el vehículo se encontraba en una clara infracción de la normativa de tránsito, ya que la ley prohíbe expresamente que más de dos personas se transporten en este tipo de rodados, lo que habría influido en la pérdida de control del conductor.

A raíz del choque, tanto la mujer de 85 años como el hombre que la acompañaba resultaron gravemente heridos y los tres ocupantes de la moto también sufrieron lesiones de diversa consideración. Todos los involucrados fueron asistidos de inmediato por personal de emergencia y trasladados al hospital más cercano.

Personal de la Comisaría Décimo Novena Urbana y peritos forenses trabajaron en el lugar para realizar las primeras diligencias y recolectar pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del hecho. En paralelo, la Unidad Fiscal en turno tomó intervención en la causa, iniciando la recolección de testimonios de los testigos y solicitando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

La investigación preliminar, basada en los relatos de quienes presenciaron la tragedia, sugiere que el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo justo antes de chocar, algo que fue confirmado por los vecinos testigos. Las autoridades policiales continúan con los trámites de rigor para avanzar en la causa y determinar las eventuales responsabilidades penales del conductor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quién era Matías Travizano, el empresario que murió en un accidente de escalada y con un vínculo cercano a Javier Milei.

Quién era Matías Travizano, el empresario cercano a Javier Milei que murió en las montañas de California

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

Investigaciones analizan si cocinar con freidora de aire puede aumentar la exposición a acrilamida, un compuesto asociado a riesgos cancerígenos.

Por qué las freidoras de aire podrían generar peligro para tu salud: casi nadie lo sabe

Conocé cómo se prevee que será el impacto solar según la NASA

Cómo es la inteligencia artificial que utiliza la NASA para prever el impacto del sol en el espacio

Con la nueva Ley de Tránsito se introdujeron modificaciones en la licencia de conducir

Qué pasa si se vence la licencia de conducir: hasta cuándo podés renovarla sin multas

La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Javier Milei.

La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Milei: "Esta ley es a favor de todos"

Rating Cero

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

Un artista argentino anunció que grabó su Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Un artista argentino anunció su participación en el Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.

La China Suárez confirmó la peor noticia para Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: de qué se trata

Ángel De Brito sorprendió al exponer a Gimena Accardi.
play

Ángel De Brito expuso a Gimena Accardi: "Es alguien bien conocido y casado"

Una comedia romántica en Netflix, donde también se muestra la importancia de las amigas.
play

Está en Netflix y es una serie sobre los problemas en las citas de la era digital

últimas noticias

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Hace 11 minutos
play

Corrupción en la Agencia de Discapacidad: denuncian a Fernando Cerimedo y a su esposa por encubrimiento

Hace 22 minutos
Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

Hace 36 minutos
El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

Hace 40 minutos
Un artista argentino anunció que grabó su Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Un artista argentino anunció su participación en el Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Hace 44 minutos