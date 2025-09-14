14 de septiembre de 2025 Inicio
Renovación personal y de vínculos: cómo afectarán los eclipses a los signos en septiembre

Se registrará mucho movimiento y cada persona lo sentirá según su carta natal. Sin embargo, algunos signos sentirán sí o sí incomodidad o tensión.

Claudia Salto
Por
Claudia Salto
Es un mes de eclipses y de muchísima energía que nos va a traer muchísimo movimiento y cada persona lo va a sentir distinto según su carta natal. Pero hay algunos signos que lo van a sentir sí o sí con incomodidad o tensión. En Piscis y Virgo, principalmente, porque se dan los eclipses con los nodos en esos signos. Además, Géminis y Sagitario porque se da una cuadratura.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre

¿Cómo lo vivirá cada uno? Virgo seguramente experimente una renovación personal y con sus vínculos. Estará en búsqueda de un orden interno y externo. Habrá que establecer nuevos objetivos y ojo que el foco también va a estar en la salud.

En Piscis el foco será la pareja, las relaciones personales y los socios. Es un momento de reajuste para recuperar el equilibrio emocional.

En Géminis habrá cambios de energía en su hogar y entorno familiar. Vas a tener la posibilidad de crear un espacio más amigable y funcional para tu bienestar. Y aprovechá para estabilizarte en tus metas.

Para Sagitario es tiempo de replantear la carrera y el propósito de vida. Vas a tener que establecer metas claras, tomar decisiones y hacerte cargo de ellas. También será momento de abandonar esquemas racionales que no te dejan conectar con la familia.

Pero más allá del signo, los eclipses son una oportunidad para todos.

