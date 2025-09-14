Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 15 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 15 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Asignación por Maternidad y Asignaciones de pago único.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes 15 de septiembre con DNI finalizado en 5.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes 15 de septiembre con DNI terminado en 5.
ANSES: Asignación por Embarazo
Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes 15 de septiembre con DNI culminado en 3.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 6 y 7.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán cobrar hasta el viernes 10 de octubre con cualquier finalización de DNI.