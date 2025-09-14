14 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei, en el evento de Vox en España: "El atentado a Charlie Kirk fue celebrado por los que nos acusan de violentos"

El Presidente decidió suspender su viaje en medio de la crisis política luego de la derrota electoral, pero participó a la distancia del acto de ultraderecha Europa Viva 25, donde reivindicó al militante asesinado y advirtió a sus oponentes: "No les tenemos miedo".

Javier Milei participó del acto Europa Viva 25 con un mensaje grabado.

Europa Viva 25
Travizano era amigo del asesor presidencial Demián Reidel.
Murió Matías Travizano, el empresario argentino que conectó a Javier Milei con Silicon Valley

"Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy, circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión", explicó, para justificar su ausencia. Detrás suyo se veían los logos institucionales de la Casa Rosada, pese a que se trataba de un acto militante internacional.

El mandatario aseguró que el ataque a Kirk "solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento", y remarcó que "la causa de la libertad es de todos y la izquierda y estos terroristas asesinos no nos la van a sacar".

"Este trágico asesinato no debe ser motivo para claudicar en la batalla cultural de las personas que servimos a la causa noble y justa de la libertad de nuestras naciones", planteó, y advirtió: "Por cada uno de nosotros que bajen, aparecerán nuevos divulgadores para sucedernos".

Al mismo tiempo, destacó que los que luchan "por la libertad de sus naciones" no quieren "delincuentes adueñándose de nuestras calles", ni "una invasión migratoria", ni "que quemen ni destruyan nuestras ciudades". "No vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos", señaló.

Milei insistió en que "el verdadero problema lo tiene la izquierda, que también nos quiere decir qué pensar" y "cuando se topa con alguien que le dice que no y que anima a otros a hacer lo mismo, hará todo lo posible para silenciarlo", ya sea "mediante campañas masivas de desacreditación o directamente con un tiro en la cabeza".

El Presidente, en su aspiración por convertirse en líder de la extrema derecha en el mundo, llamó a "no temer a este fenómeno violento lleno de odio". "No les tengan miedo. No les tenemos miedo", remarcó, y convocó "no bajar los brazos" y "seguir adelante" para poner a España "de pie como lo estamos haciendo nosotros en Argentina".

Tras sus palabras, el líder de Vox, Santiago Abascal, le agradeció y le mandó "fuerza y ánimo" en estos momentos en el que "muchos se están juntando para tratar de hacerte daño". "Tienes todo nuestro respaldo", garantizó.

