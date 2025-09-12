IR A
IR A

Está en Netflix, tiene solo 5 capítulos y puede ser vista solo por adultos

Una serie sueca corta y contundente de la plataforma de streaming que retrata la crudeza de la violencia juvenil con un realismo que incomoda y atrapa.

Una serie cruda de Netflix que muestra como los adolescentes pueden caer rápidamente en una red delictiva.

Una serie cruda de Netflix que muestra como los adolescentes pueden caer rápidamente en una red delictiva.

Netflix nunca deja de sorprender con su abanico de propuestas, y esta vez lo hace con una producción sueca que se ganó un lugar entre las más comentadas. Se trata de una miniserie que, con apenas cinco capítulos, se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma.

Esta película es protagonizada por Jessica Chastain.
Te puede interesar:

Dura menos de 100 minutos, está en Netflix y tiene escenas prohibidas: qué película es

Lo que llama la atención no es solo su brevedad, sino la manera en que retrata la violencia urbana y la vulnerabilidad de los adolescentes frente a un sistema que los margina. Por eso, la producción quedó restringida a la sección para mayores de 18 años.

Aun así, el impacto fue inmediato: quienes la vieron coinciden en que el relato es incómodo pero atrapante, con un ritmo que no da respiro y personajes que parecen sacados de cualquier barrio marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades. La serie llamada En tus manos se volvió un punto de conversación en redes y reforzó la idea de que las ficciones nórdicas tienen una mirada distinta, mucho más dura, sobre el género policial.

en-tus-manos-netflix

Netflix: sinopsis de En tus manos

La trama gira en torno a Billy y Dogge, dos adolescentes de un barrio sueco que, casi sin darse cuenta, son reclutados por una banda criminal. Desde ese momento, se ven arrastrados a un mundo de violencia que los supera.

La serie muestra con detalle cómo los jóvenes son captados y utilizados, enfrentándolos a situaciones límite que revelan su fragilidad. Lejos de los estereotipos del cine de acción, “En tus manos” apuesta por un realismo seco.

Los cinco episodios están construidos como un descenso sin pausa, donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles. Es ese pulso constante lo que genera adicción: no hay margen para distraerse, porque siempre aparece un nuevo giro, una amenaza inesperada o una tensión que obliga a seguir mirando.

en-tus-manos-netflix-serie

Tráiler de En tus manos

Embed

Reparto de En tus manos

  • Olle Strand como Dogge
  • Yasir Hassan como Billy
  • Ardalan Esmaili como Farid
  • Yusra Warsama como Leila
  • Abdirahman Mohamed como Tusse
  • Solomon Njie como Mehdi
  • Tyrone Michele
  • Ibrahim Qabli
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta telenovela colombiana fue furor en Netflix y ahora llega con una nueva temporada: de cuál se trata

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.
play

Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.
play

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

Netflix enfrenta el desafío de sostener su base de usuarios ante una competencia que pisa fuerte en el mercado global.

¿Adiós a Netflix? La plataforma que es más barata y tiene estrenos espectaculares

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix.
play

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: cuál es

Una película que pone a prueba a los más fieles del cirstianismo tiene a todos emocionados en Netflix.
play

Una película que pone a prueba a los más fieles del cristianismo tiene a todos emocionados en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki

Hace 32 minutos
Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

Hace 55 minutos
Irina Zarutska / DeCarlos Brown Jr.

El estremecedor audio que envió desde la cárcel el asesino de Irina Zarutska, la ucraniana refugiada en Estados Unidos

Hace 1 hora
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: la Justicia pidió revisar si hay más restos humanos en la casa de Cristian Graf

Hace 1 hora
¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis?.

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis de hoy?

Hace 1 hora