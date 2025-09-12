Está en Netflix, tiene solo 5 capítulos y puede ser vista solo por adultos Una serie sueca corta y contundente de la plataforma de streaming que retrata la crudeza de la violencia juvenil con un realismo que incomoda y atrapa.







Una serie cruda de Netflix que muestra como los adolescentes pueden caer rápidamente en una red delictiva.

Netflix nunca deja de sorprender con su abanico de propuestas, y esta vez lo hace con una producción sueca que se ganó un lugar entre las más comentadas. Se trata de una miniserie que, con apenas cinco capítulos, se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma.

Lo que llama la atención no es solo su brevedad, sino la manera en que retrata la violencia urbana y la vulnerabilidad de los adolescentes frente a un sistema que los margina. Por eso, la producción quedó restringida a la sección para mayores de 18 años.

Aun así, el impacto fue inmediato: quienes la vieron coinciden en que el relato es incómodo pero atrapante, con un ritmo que no da respiro y personajes que parecen sacados de cualquier barrio marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades. La serie llamada En tus manos se volvió un punto de conversación en redes y reforzó la idea de que las ficciones nórdicas tienen una mirada distinta, mucho más dura, sobre el género policial.

Netflix: sinopsis de En tus manos La trama gira en torno a Billy y Dogge, dos adolescentes de un barrio sueco que, casi sin darse cuenta, son reclutados por una banda criminal. Desde ese momento, se ven arrastrados a un mundo de violencia que los supera.

La serie muestra con detalle cómo los jóvenes son captados y utilizados, enfrentándolos a situaciones límite que revelan su fragilidad. Lejos de los estereotipos del cine de acción, "En tus manos" apuesta por un realismo seco. Los cinco episodios están construidos como un descenso sin pausa, donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles. Es ese pulso constante lo que genera adicción: no hay margen para distraerse, porque siempre aparece un nuevo giro, una amenaza inesperada o una tensión que obliga a seguir mirando.

Reparto de En tus manos

Olle Strand como Dogge

Yasir Hassan como Billy

Ardalan Esmaili como Farid

Yusra Warsama como Leila

Abdirahman Mohamed como Tusse

Solomon Njie como Mehdi

Tyrone Michele

Ibrahim Qabli