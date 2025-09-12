IR A
Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

Basada en una exitosa novela, esta historia de la plataforma de streaming combina elementos de thriller, drama y misterio. Un escritor intenta averiguar la verdad sobre un asesinato que ocurrió hace 20 años y marcó su vida.

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.

A medio camino entre las películas y las producciones de varias temporadas, Netflix ha logrado conquistar a la audiencia con miniseries breves que sorprenden con sus historias fuertes y giros narrativos. Entre ellas se destaca un drama polaco de solo 5 capítulos que te atrapa con su final inesperado.

Se trata de La colina de los perros, que llegó a la plataforma de streaming a principios de este año y se basa en la novela homónima de Jakub ulczyk. La trama combina elementos de thriller, drama y misterio mientras investiga un asesinato ocurrido años atrás en un pueblo tan oscuro como opresivo.

Más allá del enigma policial, La colina de los perros se enfoca en las contradicciones de sus protagonistas, personajes complejos que cargan con relaciones problemáticas, errores del pasado y terribles secretos. Aunque el ritmo puede ser algo lento, la sorpresa del final hace que valga la pena verla.

Netflix: sinopsis de La colina de los perros

Mikolaj Glowacki es un exitoso novelista que regresa a su pueblo natal, Zybork, después de años de ausencia. No lo hace por voluntad propia, sino obligado por un misterioso chantaje relacionado con el libro que lo hizo famoso y que narra la historia de un asesinato cometido hace 20 años en ese mismo pueblo.

A esto se suma la conflictiva relación con su padre, Tomasz, quien intenta proteger al pueblo y le reprocha haberse marchado, pero también guarda sus propios secretos. Atormentado por fantasmas personales, Mikolaj deberá enfrentarse a los traumas de un pasado sin resolver para descubrir la verdad de los eventos que marcaron su vida.

Tráiler de La colina de los perros

Reparto de La colina de los perros

  • Jásmina Polak como Justyna.
  • Mateusz Kosciukiewicz como Mikolaj Glowacki.
  • Robert Wieckiewicz como Tomasz Glowacki.
  • Kamila Urzdowska como Daria.
  • Andrzej Konopkab como Dobociski.
  • Wojciech Zieliski como Grzesiek.
  • Helena Sujecka como Ágata.
