DeCarlos Brown Jr. le confesó a su familia las causas que lo llevaron a apuñalar a la joven. Su hermana reveló que sufre de esquizofrenia paranoide.

DeCarlos Brown Jr. , el hombre acusado de matar a la refugiada ucraniana Irina Zarutska en un tren en Carolina del Norte, Estados Unidos, le confesó a su familia que la apuñaló porque creía que ella le estaba "leyendo la mente" .

Según Tracey Brown , la hermana del sospechoso, DeCarlos Brown Jr. sufre de esquizofrenia paranoide y estaba convencido de que el gobierno le había implantado un microchip en el cerebro. Tracey, quien en 2022 fue víctima de un ataque de su hermano, compartió las escalofriantes revelaciones que hizo Brown desde la cárcel.

"Cuando vi el video, supe automáticamente que él —y odio decirlo porque ella no se lo merecía— había llegado a un punto crítico. Intenté comprenderlo. ¿Por qué haría esto? No era él. Y lo único que se me ocurría era que simplemente… se había derrumbado. No podía soportarlo más" , declaró la mujer al medio The Post.

En un audio de una llamada telefónica desde la cárcel que se viralizó en redes sociales, Brown le dio una explicación incoherente a su hermana sobre el ataque. Según él, una "sustancia en su cuerpo" lo obligó a matar a Zarutska.

"Cuando fui a visitarlo, estaba murmurando y hablando solo. Y le dije: 'Bueno, ¿qué piensas?'. Me miró y me dijo: 'Tengo que convencerte'. Y le pregunté: '¿Cómo que tienes que convencerme?'. Me respondió: 'Tú y mamá. Están siendo víctimas de trata'. Y le pregunté: '¿Cómo? ¿Nos están traficando?'. Y él respondió: 'El gobierno las está traficando para llegar a mí'", relató la hermana del sospechoso.

"Dijo que iba camino al hospital, al psiquiátrico... Solo quería saber por qué ella, porque él llevaba un rato en el tren antes de que ella subiera. Y él dijo: Bueno, ella me estaba leyendo la mente. Dijo que ella me estaba leyendo el pensamiento", agregó Tracey, que al recibir esta respuesta, lo interrogó aún más: "De entre todas las personas, ¿por qué ella? Es de Ucrania, es de Rusia, y estaban en guerra contra Estados Unidos, así que solo intento entender, de entre todas las personas, ¿por qué ella?".

Según su hermana, el comportamiento de Brown empeoró después de que salió de prisión en 2022. Se volvió agresivo, le costaba mantener una conversación y no podía mantener un empleo. "No parecía él mismo", resumió.