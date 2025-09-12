12 de septiembre de 2025 Inicio
Reunión en Córdoba de los gobernadores de Provincias Unidas: críticas a Milei y fuerte mensaje para 2027

El encuentro se llevó a cabo en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde Juan Schiaretti y Martín Llaryora recibieron a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no asistirán por cuestiones de agenda.

La foto de los gobernadores que integran el bloque Provincias Unidas. 

Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas (PU) se reunieron este viernes en Córdoba, donde dieron una muestra de unión en medio de la tensión con el Gobierno luego de que el presidente Javier Milei vete la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los propios mandatarios.

Docentes universitarios realizan un paro para rechazar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento

El encuentro se llevó a cabo en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde el exgobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti y el gobernador actual Martín Llaryora (Córdoba) recibió a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no asistirán por cuestiones de agenda.

La jornada se inició a las 8:30, con un desayuno de trabajo compartido entre los gobernadores e intendentes en el Hotel La Urumpta, Río Cuarto. Luego, existió un encuentro con la comisión de la Sociedad Rural de Río Cuarto, más la Mesa de Enlace provincial y nacional, en La Rural de la ciudad.

“El de Javier Milei es un Gobierno cruel que no fija prioridades”, señaló Llaryora, previo a cuestionar los vetos presidenciales a la leyes de ATN, discapacidad, universidades y para el Hospital Garrahan.

Luego, en conferencia de prensa se diferenció de la política nacional al señalar “Hay una concepción cruel y sin sentido común. Nosotros le decimos sí al Garrahan”.

“El modelo de Milei produce desempleo”, agregó Llaryora. De cara a los comicios legislativos y con miras al 2027, sostuvo: “Estamos construyendo un proyecto distinto y nuevo, con una mirada productiva, con sensatez; una nueva alternativa que lleve a la Argentina en paz hacia adelante”.

"Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, de la gente. No entiendo cómo no le preguntan al Gobierno qué hace que mientras se está legislado la ley o se veta no se ha sentado con los sectores a dialogar y buscar una salida. Es necesario que el gobierno dialogue y se siente ya a resolver el tema del financiamiento universitario y del Garrahan", insistió el mandatario.

Luego, en declaraciones a medios locales redobló la crítica a Milei por el veto a los fondos para el Garrahan. "¿Alguno puede creer que el Garrahan pone el desequilibrio de la macro? Es una concepción cruel que no tiene sentido común".

"Cualquier sostiene las cuentas en orden como hacemos nosotros, pero no cualquiera puede construir las cuentas en orden con desarrollo", destacó el gobernador cordobés.

Reunión de Juan Schiaretti con legisladores nacionales

Por su parte, Juan Schiaretti, quien encabezará la boleta a diputados nacionales de PU en Córdoba participó días atrás de un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer para profundizar el armado territorial.

Allí acordaron "defender el presupuesto de universidades, del Garrahan, y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN". "Mientras Milei ajusta y abandona, nosotros vamos a insistir", publicó Randazzo en sus redes sociales, en un espaldarazo al reclamo de los gobernadores.

