Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki Más de 100.000 ciudadanos se congregaron en un chat virtual para debatir el futuro del país. De esas deliberaciones surgió la nueva líder interina.







Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Luego de que Nepal se transformara esta semana en el escenario de una escalada de violencia que culminó con la destitución de su primer ministro, Khadga Prasad Oli, y una profunda crisis política, más de 100.000 ciudadanos se congregaron en un chat virtual de Discord, una plataforma popular entre los videojugadores, para debatir el futuro del país. De esas deliberaciones surgió la nueva líder interina, Sushila Karki.

Todo comenzó con un controvertido intento del gobierno de prohibir el uso de las redes sociales, una medida que encendió la indignación de los jóvenes. Las protestas se tornaron violentas y se extendieron por la capital, Katmandú. Los enfrentamientos con la policía derivaron en la muerte de más de 30 personas, mientras el Parlamento era consumido por las llamas y los militares tomaban las calles para imponer el orden.

El caos y la inestabilidad política se apoderaron del país tras la abrupta dimisión del primer ministro. Ante el vacío de poder y la imposición de un toque de queda en la capital, los ciudadanos buscaron un nuevo espacio para el debate y la organización. De forma inesperada, la misma tecnología que el gobierno había intentado prohibir se convirtió en una herramienta fundamental para la participación ciudadana.

El impacto de Discord fue tal que trascendió el ámbito digital. La conversación, que se desarrollaba a través de chats de voz, video y texto, era tan significativa que llegó a ser objeto de debate en la televisión nacional y se transmitía en vivo en diversos sitios de noticias.

En un país donde las instituciones políticas tradicionales se habían derrumbado, Discord se erigió como un centro de toma de decisiones políticas. "El Parlamento de Nepal ahora mismo es Discord", afirmó Sid Ghimiri, un creador de contenidos de Katmandú, resaltando la relevancia de esta plataforma.