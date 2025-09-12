12 de septiembre de 2025 Inicio
Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki

Más de 100.000 ciudadanos se congregaron en un chat virtual para debatir el futuro del país. De esas deliberaciones surgió la nueva líder interina.

Por
Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Luego de que Nepal se transformara esta semana en el escenario de una escalada de violencia que culminó con la destitución de su primer ministro, Khadga Prasad Oli, y una profunda crisis política, más de 100.000 ciudadanos se congregaron en un chat virtual de Discord, una plataforma popular entre los videojugadores, para debatir el futuro del país. De esas deliberaciones surgió la nueva líder interina, Sushila Karki.

Irina Zarutska / DeCarlos Brown Jr.
Todo comenzó con un controvertido intento del gobierno de prohibir el uso de las redes sociales, una medida que encendió la indignación de los jóvenes. Las protestas se tornaron violentas y se extendieron por la capital, Katmandú. Los enfrentamientos con la policía derivaron en la muerte de más de 30 personas, mientras el Parlamento era consumido por las llamas y los militares tomaban las calles para imponer el orden.

El caos y la inestabilidad política se apoderaron del país tras la abrupta dimisión del primer ministro. Ante el vacío de poder y la imposición de un toque de queda en la capital, los ciudadanos buscaron un nuevo espacio para el debate y la organización. De forma inesperada, la misma tecnología que el gobierno había intentado prohibir se convirtió en una herramienta fundamental para la participación ciudadana.

El impacto de Discord fue tal que trascendió el ámbito digital. La conversación, que se desarrollaba a través de chats de voz, video y texto, era tan significativa que llegó a ser objeto de debate en la televisión nacional y se transmitía en vivo en diversos sitios de noticias.

En un país donde las instituciones políticas tradicionales se habían derrumbado, Discord se erigió como un centro de toma de decisiones políticas. "El Parlamento de Nepal ahora mismo es Discord", afirmó Sid Ghimiri, un creador de contenidos de Katmandú, resaltando la relevancia de esta plataforma.

Los organizadores del canal son miembros de Hami Nepal, una organización cívica, y la mayoría de los participantes son activistas de la generación Z, quienes encabezaron las recientes protestas. A pesar del poder que el ejército había asumido de facto tras la crisis, este reconoció la legitimidad de este movimiento ciudadano digital. Los jefes del ejército se reunieron con los organizadores del canal y les pidieron que propusieran un posible candidato para un cargo interino, lo que marcó un precedente insólito en la política del país.

Durante un maratónico encuentro virtual que se extendió por varias horas, los participantes del canal de Discord consideraron a diversos candidatos. Entre los nombres que surgieron se encontraban Sagar Dhakal, un antiguo candidato político, y Kul Man Ghising, exdirector de la autoridad eléctrica de Nepal.

Luego de extensas discusiones y múltiples encuestas dentro del chat, el grupo de Discord llegó a un consenso. La persona elegida para ser propuesta como nueva dirigente fue la expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

