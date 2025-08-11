IR A
IR A

Está en Netflix, dura una hora y trata sobre un robo histórico

Reconstruye la historia de un audaz golpe en Bélgica a una de las bóvedas más seguras del mundo.

De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.

De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más descargadas, principalmente debido a su infinito catálogo de calidad, que cuenta con miles de series y películas. Sin embargo, hace muy poco se incorporó a las listas un documental que ya está dando de qué hablar.

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
Te puede interesar:

El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

Se trata de Los diamantes de Amberes: El robo del siglo, un atrapante documental que relata uno de los golpes más impresionantes de la historia moderna. En tan solo 1 hora y 35 minutos, esta impecable producción logra adentrarse en los detalles del asalto por parte de un grupo profesional a una bóveda en Bélgica.

A través de entrevistas exclusivas, investigación, material de archivo y reconstrucciones minuciosas, el documental logra revelar aún más detalles de ese planificado golpe al Diamond Center de Amberes en 2003. Para los fanáticos de este tipo de historias, este es un título imperdible dentro de la N roja.

los diamantes de amberes

Netflix: sinopsis de Los diamantes de Amberes: El robo del siglo

En 2003, un grupo de ladrones de élite ejecutó uno de los robos más audaces de la historia al entrar en el Diamond Center de Amberes, en Bélgica, considerado uno de los lugares más seguros del mundo.

Superando avanzados sistemas de seguridad, accedieron a una cámara acorazada y se llevaron diamantes, joyas y dinero por un valor de más de 100 millones de dólares. El golpe, meticulosamente planeado, dejó asombradas a las autoridades y convirtió al caso en una leyenda del crimen internacional.

Tráiler de Los diamantes de Amberes: El robo del siglo

Embed - LOS DIAMANTES DE AMBERES: EL ROBO DEL SIGLO | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 8 Agosto/25 - NETFLIX

Reparto de Los diamantes de Amberes: El robo del siglo

  • Leonardo Notarbartolo
  • Agim De Bruycker
  • Patrick Peys
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juego de Honor, una película estadounidense de 2005 que está siendo tendencia actualmente en Netflix.
play

De qué se trata Juego de honor, la película de Samuel Jackson que es tendencia en Netflix

Mi año en Oxford, una película romántica y de comedia que atrapó al público fanático de este estilo de films en la gran N roja.
play

Ideal para el fin de semana: esta película basada en un libro romántico está causando furor en Netflix y tiene algunas polémicas

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
play

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

últimas noticias

play
De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.

Está en Netflix, dura una hora y trata sobre un robo histórico

Hace 14 minutos
Las brumas faciales son de las más elegidas por su facilidad de uso y por los beneficios inmediatos que ofrecen.

Cuál es el spray para el rostro que mantiene hidratada la piel y frena la aparición de arrugas

Hace 17 minutos
Este proyecto de reciclaje solo lleva unas horas.

Si tenés un ventilador roto y viejo, no lo tires: así podés hacer una lámpara hermosa para tu casa

Hace 19 minutos
La Copa Libertadores, un gran objetivo para los equipos.

Oficial: la Conmebol anunció dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Hace 28 minutos
La privacidad en línea en WhatsApp se convirtió en una prioridad.

Tenés que activarla: la nueva función de WhatsApp para cuidar tus chats

Hace 37 minutos