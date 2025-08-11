De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más descargadas, principalmente debido a su infinito catálogo de calidad, que cuenta con miles de series y películas. Sin embargo, hace muy poco se incorporó a las listas un documental que ya está dando de qué hablar.

Se trata de Los diamantes de Amberes: El robo del siglo, un atrapante documental que relata uno de los golpes más impresionantes de la historia moderna. En tan solo 1 hora y 35 minutos, esta impecable producción logra adentrarse en los detalles del asalto por parte de un grupo profesional a una bóveda en Bélgica.

A través de entrevistas exclusivas, investigación, material de archivo y reconstrucciones minuciosas, el documental logra revelar aún más detalles de ese planificado golpe al Diamond Center de Amberes en 2003. Para los fanáticos de este tipo de historias, este es un título imperdible dentro de la N roja.

los diamantes de amberes Netflix: sinopsis de Los diamantes de Amberes: El robo del siglo En 2003, un grupo de ladrones de élite ejecutó uno de los robos más audaces de la historia al entrar en el Diamond Center de Amberes, en Bélgica, considerado uno de los lugares más seguros del mundo.

Superando avanzados sistemas de seguridad, accedieron a una cámara acorazada y se llevaron diamantes, joyas y dinero por un valor de más de 100 millones de dólares. El golpe, meticulosamente planeado, dejó asombradas a las autoridades y convirtió al caso en una leyenda del crimen internacional.

Tráiler de Los diamantes de Amberes: El robo del siglo Embed - LOS DIAMANTES DE AMBERES: EL ROBO DEL SIGLO | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 8 Agosto/25 - NETFLIX Reparto de Los diamantes de Amberes: El robo del siglo Leonardo Notarbartolo

Agim De Bruycker

Patrick Peys