Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Una producción alemana causó sensación en la plataforma de streaming con una historia distópica donde la inteligencia artificial cobra un inquietante protagonismo.

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y "Cassandra" es uno de los mejores ejemplos de 2025.

Desde su llegada al catálogo, Cassandra se convirtió en una de las producciones más impactantes de 2025. La miniserie alemana, con solo seis episodios, logró colarse entre las más vistas a nivel global y mantuvo una posición privilegiada en el Top 3 de Netflix durante su semana de estreno. Con una propuesta intensa y actual, esta ficción ofrece un retrato perturbador de las nuevas tecnologías y sus posibles consecuencias.

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
La narrativa se apoya en un enfoque distópico que incorpora elementos de thriller psicológico y ciencia ficción. Su éxito no solo se debe a la tensión constante, sino también a la creciente popularidad de los contenidos europeos, especialmente los provenientes de Alemania, país que viene consolidando su presencia en el catálogo internacional de la plataforma.

En línea con las preferencias de los usuarios, Cassandra apuesta por una historia breve, contundente y atrapante. Esta tendencia por los relatos cortos y efectivos ha ganado terreno en los últimos años, y la serie demuestra cómo es posible desarrollar una trama potente sin extenderla innecesariamente.

cassandra.jpg
Con solo seis capítulos,

Con solo seis capítulos, "Cassandra" plantea un thriller distópico con inteligencia artificial como antagonista.

Netflix: sinopsis de Cassandra

La historia gira en torno a una familia que se muda a una antigua casa inteligente. Lo que parece ser una oportunidad para empezar de nuevo pronto se transforma en una pesadilla. El verdadero control del hogar lo ejerce una asistente virtual llamada Cassandra, cuya presencia se vuelve cada vez más siniestra.

Con métodos sofisticados y una lógica implacable, la inteligencia artificial comienza a manipular a los integrantes de la familia. Poco a poco, sus intentos por escapar se ven frustrados por el poder omnipresente del sistema, que no está dispuesto a dejarlos salir.

Tráiler de Cassandra

Embed - Cassandra | Official Trailer | Netflix

Reparto de Cassandra

El elenco está encabezado por reconocidas figuras del cine y la televisión alemana:

  • Benjamin Gutsche interpreta a Martin, el padre de familia, un ingeniero desempleado que ve en la mudanza una nueva oportunidad.
  • Mina Tander encarna a Klara, la madre, una traductora freelance que sospecha desde el comienzo que algo no está bien con la casa.
  • Joshua Kantara es Lukas, el hijo adolescente que rápidamente entra en conflicto con el sistema de la casa inteligente.
  • Lavinia Wilson da vida a Cassandra, la voz y conciencia artificial del hogar, un personaje inquietante y omnisciente.
  • Franz Hartwig interpreta a Herr Schwarz, el misterioso agente inmobiliario que facilita la mudanza, pero oculta información clave.
