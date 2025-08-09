Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica No solo mantiene su esencia original, sino que se renueva con historias más profundas, giros sorpresivos y personajes que continúan evolucionando.







Netflix vuelve a apostar por una de sus producciones más exitosas y queridas del catálogo. En esta nueva entrega, los fanáticos se reencuentran con una familia fuera de lo común que logró conquistar al público con su humor, ternura y momentos inesperados.

Esta temporada nueva de Merlina promete emocionar tanto a quienes la siguen desde el comienzo como a quienes se suman por primera vez. Con escenas memorables, un guion afilado y actuaciones destacadas, esta ficción se consolida como una de las imperdibles del mes.

Sinopsis de Merlina, la serie furor de Netflix que tiene su segunda temporada Merlina Netflix Netflix En esta temporada, Merlina Addams regresa a la Academia Nevermore, pero esta vez por voluntad propia. Sin embargo, no será un regreso tranquilo: se enfrentará a un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que en la temporada anterior.

La serie, creada por Alfred Gough y Miles Millar, continúa bajo la influencia estética de Tim Burton, con su inconfundible combinación de gótico, humor negro y una atmósfera visual única que vuelve a ser protagonista. Esta segunda parte promete adentrarse más en la psicología del personaje de Merlina, su evolución, y las sombras que rodean a Nevermore.

Tráiler de Merlina Embed - Merlina: Temporada 2 | Primeros 6 minutos | Netflix Reparto de Merlina Jenna Ortega - Merlina Addams.

Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams.

- Morticia Addams. Luis Guzmán - Gómez Addams.

- Gómez Addams. Isaac Ordonez - hermano menor de Merlina.

- hermano menor de Merlina. Steve Buscemi - nuevo director.

- nuevo director. Fred Armisen: tío Lucas.

tío Lucas. Victor Dorobantu: Dedos.

Dedos. Joonas Suotamo: Largo.

Largo. Emma Myers: Enid Sinclair.

Enid Sinclair. Hunter Dooham: Tyler Galpín.

Tyler Galpín. Joy Sunday: Bianca Barclay.

Bianca Barclay. Moosa Mustafa: Eugene Ottinger.

Eugene Ottinger. Lady Gaga.