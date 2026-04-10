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Cuál es la trama de Sobran las palabras, la aclamada película italiana que llegó a Netflix con una temática reconocida en los Oscars

Se trata de un remake de La familia Bélier, la reconocida película francesa que abordó por primera vez esta historia desde una mirada sensible y humana.

La película sigue a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda

La película sigue a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda, siendo la única persona oyente. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene un talento especial para el canto.

Esta adaptación italiana sobre una familia sorda y una hija que se dedica al canto es de lo más visto de Netflix, entre los estrenos más destacados del mes, la producción se convirtió en una de las producciones más vistas en la N roja.

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Este relato europeo, que mezcla drama, música y emociones familiares, toca una fibra profunda al contar la historia de una joven que debe elegir entre su familia y su propio sueño.

La propuesta combina elementos de comedia con una fuerte carga emocional. En este sentido, la música se convierte en el vehículo principal de expresión, especialmente en un entorno donde las palabras no siempre alcanzan. Además, el guion pone el foco en temas profundamente humanos que atraviesan toda la historia: la inclusión y la discapacidad auditiva, mostrando la vida cotidiana desde una mirada sensible; los vínculos fraternales, con sus tensiones y afectos; la búsqueda de identidad en plena adolescencia; y el conflicto entre el deber y el deseo personal, cuando seguir el propio camino implica tomar decisiones difíciles.

Sinopsis de Sobran las palabras, la película destacada de Netflix

La película sigue a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda, siendo la única persona oyente. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene un talento especial para el canto.

sobran las palabras

Este hallazgo la enfrenta a un dilema emocional: mantenerse fiel a su rol dentro de su familia o animarse a seguir su vocación y construir su propio camino. Entre la culpa, el amor y la necesidad de expresarse, la protagonista deberá tomar una decisión que cambiará su vida para siempre.

Tráiler de Sobran las palabras

Embed - Sobran las palabras ( 2026 ) Trailer Pelicula - Español Latino

Reparto de Sobran las palabras

  • Giulia Dragotto
  • Alessandro Gassmann
  • Luisa Ranieri
  • Matteo Oscar Giuggioli
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