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Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani

La cuarta temporada de la serie de la plataforma dará un cierre a la historia de Vicky y Matías y resaltará la relación entre la psicóloga y la protagonista.

La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

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Netflix anunció el inicio del final de la serie Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, que tras el éxito de sus tres temporadas se prepara para su despedida.

La pareja de la influencer negó las versiones de la separación.
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La plataforma de streaming confirmó esta cuarta temporada se terminó de grabar y que se estrenará el próximo 29 de abril, donde Vicky encontrará la solución a sus conflictos existenciales.

En esta nueva entrega retoma la historia de Victoria y Matías, interpretado por Esteban Lamothe, en el momento de mayor tensión, con la existencia de un hijo del novio de la actriz de 9 años.

En paralelo, la relación de Vicky y la psicóloga Fernanda, interpretada por Lorena Vega, tendrá un protagonismo total, haciendo honor a la dupla entre profesional y paciente que fue la atracción de la trama.

Envidiosa, el éxito del streaming

Envidiosa es una comedia dramática argentina de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani que cuenta la crisis de Vicky, una mujer de 40 años que, tras separarse de su novio de toda la vida. La protagonista siente "envida" al ver que todas sus amigas se casan mientras ella busca el amor y la validación personal.

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