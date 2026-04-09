Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani La cuarta temporada de la serie de la plataforma dará un cierre a la historia de Vicky y Matías y resaltará la relación entre la psicóloga y la protagonista. + Seguir en







La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica. Redes sociales

Netflix anunció el inicio del final de la serie Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, que tras el éxito de sus tres temporadas se prepara para su despedida.

La plataforma de streaming confirmó esta cuarta temporada se terminó de grabar y que se estrenará el próximo 29 de abril, donde Vicky encontrará la solución a sus conflictos existenciales.

En esta nueva entrega retoma la historia de Victoria y Matías, interpretado por Esteban Lamothe, en el momento de mayor tensión, con la existencia de un hijo del novio de la actriz de 9 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Che Netflix (@chenetflix) La aparición del menor ordenará a la mujer en cuanto a la maternidad y sus deseos personales, y se generarán situaciones difíciles y situaciones inesperadas junto a la pareja.

En paralelo, la relación de Vicky y la psicóloga Fernanda, interpretada por Lorena Vega, tendrá un protagonismo total, haciendo honor a la dupla entre profesional y paciente que fue la atracción de la trama.