Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: una propuesta irreverente, deslenguada y completamente inesperada se abrió paso entre las más comentadas del streaming. ¿Cómo encontrarla en Netflix?

La oscura propuesta protagonizada por Jamie Foxx, Will Ferrell y Sofía Vergara, ofrece una mirada provocadora sobre el vínculo entre humanos y perros, alejándose por completo del clásico relato tierno y familiar. Con humor adulto y situaciones extremas, el film se convirtió en una de las opciones más llamativas del catálogo negro y rojo.

El denso e impactante relato ya se puede encontrar en la N roja, dentro del catálogo de comedias para adultos, y se posiciona como una de las opciones más audaces y comentadas para quienes buscan algo diferente en la plataforma.

Hijos de perra Sinopsis de Hijos de perra, la comedia negra que llegó a Netflix La historia sigue a Reggie, un perro optimista que es abandonado por su dueño Doug, un hombre claramente irresponsable y tóxico. Perdido y confundido, Reggie conoce a Bug, un perro callejero que le abre los ojos sobre la relación abusiva que mantenía con su amo. Junto a otros caninos, iniciará una misión tan absurda como vengativa, desde la mirada perruna, para ajustar cuentas con su antiguo dueño.

Tráiler de Hijos de perra Embed - Hijos de perra – Tráiler oficial Reparto de Hijos de perra Will Ferrell como Reggie

Jamie Foxx como Bug

Sofía Vergara

Will Forte

Isla Fisher

Randall Park