Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: como encontrarla en Netflix

La película rompe con el ideal del “mejor amigo del hombre” y propone una narrativa cargada de ironía, sátira y humor explícito, destinada exclusivamente a un público adulto.

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: una propuesta irreverente, deslenguada y completamente inesperada se abrió paso entre las más comentadas del streaming. ¿Cómo encontrarla en Netflix?

La oscura propuesta protagonizada por Jamie Foxx, Will Ferrell y Sofía Vergara, ofrece una mirada provocadora sobre el vínculo entre humanos y perros, alejándose por completo del clásico relato tierno y familiar. Con humor adulto y situaciones extremas, el film se convirtió en una de las opciones más llamativas del catálogo negro y rojo.

El denso e impactante relato ya se puede encontrar en la N roja, dentro del catálogo de comedias para adultos, y se posiciona como una de las opciones más audaces y comentadas para quienes buscan algo diferente en la plataforma.

Hijos de perra

Sinopsis de Hijos de perra, la comedia negra que llegó a Netflix

La historia sigue a Reggie, un perro optimista que es abandonado por su dueño Doug, un hombre claramente irresponsable y tóxico. Perdido y confundido, Reggie conoce a Bug, un perro callejero que le abre los ojos sobre la relación abusiva que mantenía con su amo. Junto a otros caninos, iniciará una misión tan absurda como vengativa, desde la mirada perruna, para ajustar cuentas con su antiguo dueño.

Tráiler de Hijos de perra

Embed - Hijos de perra – Tráiler oficial

Reparto de Hijos de perra

  • Will Ferrell como Reggie
  • Jamie Foxx como Bug
  • Sofía Vergara
  • Will Forte
  • Isla Fisher
  • Randall Park
