IR A
IR A

Esta película de desaparición y misterio llegó a Netflix, es aclamada por la crítica y está como lo más visto: cual es

El tráiler anticipa el tono crudo y realista del film: calles grises, violencia latente, silencios incómodos y personajes atravesados por dilemas éticos.

El relato combina tono policial

El relato combina tono policial, drama social y un fuerte retrato humano.

Esta película de desaparición y misterio llegó a Netflix, es aclamada por la crítica y está entre lo más visto: se trata de un intenso thriller policial dirigido por Ben Affleck que acaba de incorporarse al catálogo y rápidamente escaló entre las producciones más vistas, ¿cuál es?

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.
Te puede interesar:

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Estrenada originalmente en 2007 bajo su título original Gone Baby Gone, la historia vuelve a captar la atención del público por su trama inquietante, su clima oscuro y un final que no deja indiferente a nadie. Con una valoración promedio de 6,9 y más de 33.500 votos, además de 222 críticas registradas, el film es considerado una de las mejores adaptaciones de novelas de Dennis Lehane, autor también de Mystic River.

El relato combina tono policial, drama social y un fuerte retrato humano, llevando al espectador a una tensión creciente hasta un desenlace tan sutil como devastador. Si bien algunas reseñas señalan que su ritmo se vuelve más lento en el tramo medio, coinciden en que el guion crece en potencia emocional y culmina con uno de los cierres más perturbadores del género.

Sinopsis de Desapareció una noche, la película que llegó a Netflix

Ambientada en los barrios más ásperos de Boston, la historia sigue a Patrick Kenzie (Casey Affleck) y Angela Gennaro (Michelle Monaghan), dos detectives privados contratados para investigar la desaparición de una niña de cuatro años.

La menor es hija de una mujer con serios problemas de adicción, y el caso pronto se vuelve mucho más complejo de lo esperado. A medida que avanza la investigación, los protagonistas se enfrentan a decisiones morales extremas, secretos bien ocultos y una pregunta central que atraviesa toda la película:

Tráiler de Desapareció una noche

Embed - Trailer "DESAPARECIÓ UNA NOCHE (GONE BABY GONE)" - CINE EN TU MUNI

Reparto de Desapareció una noche

  • Casey Affleck como Patrick Kenzie
  • Michelle Monaghan como Angela Gennaro
  • Amy Ryan como Helene McCready
  • Ed Harris
  • Morgan Freeman
  • John Ashton

La actuación de Amy Ryan fue especialmente destacada, obteniendo nominaciones al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Netflix empezó el 2026 con un estreno silencioso que terminó convirtiéndose en una de las producciones más vistas.
play

Una nueva comedia romántica pero en formato de serie la está rompiendo en Netflix: cuál es y de qué se trata

El atractivo de la producción se apoya en su ritmo ágil y en el desarrollo constante del conflicto central. 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Amor de oficina, la comedia romántica que causa furor con sus 8 capítulos

Varios especialistas destacaron su potencia visual y su mirada incómoda sobre el accionar del gobierno estadounidense.
play

De qué se trata Sicario, día del soldado, la película cargada de acción y disparos que llegó a Netflix

Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.
play

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 
play

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

Esta película sorprendió a todos en Netflix y es furor.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Desapareció una noche, la misteriosa película que te dejará intrigado hasta el final

últimas noticias

En noviembre la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

En noviembre, la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

Hace 7 minutos
James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

EEUU advirtió que Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

Hace 21 minutos
Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Hace 23 minutos
play
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Hace 51 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Hace 1 hora