Esta película de desaparición y misterio llegó a Netflix, es aclamada por la crítica y está como lo más visto: cual es El tráiler anticipa el tono crudo y realista del film: calles grises, violencia latente, silencios incómodos y personajes atravesados por dilemas éticos.







Esta película de desaparición y misterio llegó a Netflix, es aclamada por la crítica y está entre lo más visto: se trata de un intenso thriller policial dirigido por Ben Affleck que acaba de incorporarse al catálogo y rápidamente escaló entre las producciones más vistas, ¿cuál es?

Estrenada originalmente en 2007 bajo su título original Gone Baby Gone, la historia vuelve a captar la atención del público por su trama inquietante, su clima oscuro y un final que no deja indiferente a nadie. Con una valoración promedio de 6,9 y más de 33.500 votos, además de 222 críticas registradas, el film es considerado una de las mejores adaptaciones de novelas de Dennis Lehane, autor también de Mystic River.

El relato combina tono policial, drama social y un fuerte retrato humano, llevando al espectador a una tensión creciente hasta un desenlace tan sutil como devastador. Si bien algunas reseñas señalan que su ritmo se vuelve más lento en el tramo medio, coinciden en que el guion crece en potencia emocional y culmina con uno de los cierres más perturbadores del género.

Sinopsis de Desapareció una noche, la película que llegó a Netflix Ambientada en los barrios más ásperos de Boston, la historia sigue a Patrick Kenzie (Casey Affleck) y Angela Gennaro (Michelle Monaghan), dos detectives privados contratados para investigar la desaparición de una niña de cuatro años.

La menor es hija de una mujer con serios problemas de adicción, y el caso pronto se vuelve mucho más complejo de lo esperado. A medida que avanza la investigación, los protagonistas se enfrentan a decisiones morales extremas, secretos bien ocultos y una pregunta central que atraviesa toda la película:

Tráiler de Desapareció una noche Embed - Trailer "DESAPARECIÓ UNA NOCHE (GONE BABY GONE)" - CINE EN TU MUNI Reparto de Desapareció una noche Casey Affleck como Patrick Kenzie

Michelle Monaghan como Angela Gennaro

Amy Ryan como Helene McCready

Ed Harris

Morgan Freeman

John Ashton La actuación de Amy Ryan fue especialmente destacada, obteniendo nominaciones al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto.