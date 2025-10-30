Lanús venció por 1-0 a U. de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana El equipo de Mauricio Pellegrino le ganó al conjunto chileno en el Sur del conurbano bonaerense, con gol de Rodrigo Castillo, y se quedó con la serie tras empatar 2-2 en Santiago. Así, enfrentará a Atlético Mineiro en el partido definitorio. Por







Todo Lanús festeja con su gente la justa clasificación a la final.

Lanús es finalista de la Copa Sudamericana. El Granate le ganó 1-0 al equipo chileno, en el Estadio Néstor Díaz Pérez, en el Sur del conurbano bonaerense, con gol de Rodrigo Castillo, la gran figura de la serie, que había comenzado con el empate 2-2 en Santiago de Chile. Así, el conjunto argentino enfrentará al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en el partido definitorio, el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción.

El equipo de Mauricio Pellegrino fue el mejor en el complicado duelo con el conjunto chileno y será la tercera final de Conmebol Sudamericana en la historia del Granate, que derrotó a Ponte Preta en 2013, con Guillermo Barros Schelotto, y perdió frente a Defensa y Justicia en 2020.