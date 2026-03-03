Esta comedia colombiana alcanzó su ¡octava entrega! y ya es de lo más visto de Netflix: cómo se llama Con esta nueva entrega, la puerta queda abierta para que los paseos y los enredos continúen sumando capítulos en los próximos años. + Seguir en







La saga del cine colombiano vuelve con El paseo 8: La luna de hiel, una entrega que mantiene el sello de las vacaciones caóticas y el humor familiar que convirtió a la franquicia en tradición nacional. Esta vez, la historia no solo apuesta por las salas de cine, sino que también conquista el Top 10 de Netflix. El fenómeno confirma que las dinámicas familiares narradas en clave local logran conectar con públicos diversos.

En esta octava película, un nuevo viaje grupal desata malentendidos, choques culturales y situaciones absurdas que empujan la comedia hacia el terreno del enredo constante. Los personajes enfrentan conflictos cotidianos exagerados con un tono ligero que privilegia la risa por encima del drama. La fórmula apuesta por la identificación inmediata del espectador con escenas reconocibles.

Con la producción de Dago García, la franquicia reafirma su identidad popular y su capacidad para adaptarse a nuevas plataformas sin perder esencia. El salto al streaming amplía su alcance internacional y fortalece su presencia en el mercado latinoamericano. La respuesta del público respalda una saga que todavía encuentra espacio para nuevas aventuras.

El paseo 8 Esa combinación de situaciones cotidianas llevadas al extremo y espíritu familiar explica su rápida consolidación dentro del catálogo de Netflix. Netflix Sinopsis de El paseo 8, la película tendencia en Netflix En El paseo 8: La luna de hiel, la trama sigue a una pareja de recién casados que sueña con una luna de miel perfecta, pero termina envuelta en una cadena de imprevistos que desbarata cualquier plan romántico. Lo que prometía ser una escapada íntima se convierte en un paseo familiar multitudinario, donde la falta de privacidad y la irrupción constante de parientes transforman el viaje en una prueba de paciencia. Entre escenas desbordadas y situaciones incómodas, la pareja descubre que el amor también se pone a prueba fuera del álbum de fotos ideal.

La historia aprovecha el contraste entre modernidad y tradición dentro de un escenario tropical que potencia el choque generacional. Mientras los novios intentan sostener una atmósfera sofisticada, la familia impone su entusiasmo desmedido y su idea de que las vacaciones se disfrutan en grupo. Hoteles de lujo, excursiones improvisadas y malentendidos constantes alimentan una comedia que se pregunta, con ironía, si es posible preservar el romance cuando todos opinan y nadie quiere quedarse afuera.

Fiel al tono característico de la franquicia producida por Dago García, la película apuesta por el humor físico, los diálogos cargados de picardía y los enredos que escalan sin pausa. Los obstáculos obligan a los personajes a replantear expectativas y a encontrar complicidad en medio del caos. Tráiler de El paseo 8 Embed - EL PASEO 8 -Tráiler Oficial- Reparto de El paseo 8 Aída Morales como Doña Gladys

Víctor Hugo Trespalacios como Don Hortensio

Sebastián Carvajal como Mateo

Variel Sánchez como "El Ñato"

Lina Tejeiro como Katherine

Julio César Herrera como El Tío Libardo

Jairo Ordóñez como "Cacerolo"