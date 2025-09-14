14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

El exparticipante de Gran Hermano está internado en el hospital en Moreno desde el viernes después de haber sufrido un accidente con su moto en la Ruta 7. Fue operado de urgencia y le extirparon el bazo.

Por
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Redes Sociales

Thiago Medina sigue internado en el hospital de Moreno desde el viernes tras un duro accidente en su moto cuando circulaba en la Ruta 7. A dos días del incidente vial, dieron a conocer un nuevo parte médico, de este domingo, sobre su estado de salud.

Vos podés, papá. Te amamamos mucho, fue el cartel que le acercaron a Thiago al hospital
Te puede interesar:

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto: "Vos podés"

“Sigue en UTI. Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”, revelaron fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aire a Teleshow.

En las últimas horas, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del ministerio, había compartido un parte médico oficial en que explicaron que el paciente “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

En el comunicado también se detalló que el estado de Medina “continúa siendo crítico y reservado” y que la jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución.

Por el momento, Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas, no se pronunció ante la prensa, solo lo hace a través de sus historias de su cuenta personal de Instagram, donde brindó detalles del estado de salud del influencer en las primeras horas del accidente.

En aquel momento, Pestañela que en ese momento, se encontraba “estable” y tras la operación “sigue en terapia intensiva, completamente sedado”. “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”, había detallado. Ahora, dos días después del fuerte impacto, se sabe que tuvo leves mejorías.

Daniela exgran hermano parte médico Thiago Medina
Daniela Celis compartió información sobre el estado de salud de Thiago Medina en redes sociales.

Daniela Celis compartió información sobre el estado de salud de Thiago Medina en redes sociales.

Según trascendió, Thiago viajaba en moto cuando chocó contra un auto en un cruce de la Ruta 7. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue sometido a una cirugía donde la extirparon el bazo y fue sometido a tratamientos por lesiones en la zona torácica y órganos internos. Estaba usando casco, lo que fue clave para evitar lesiones más graves en la cabeza.

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto

“No me quiero morir, tengo dos hijas”, fueron las palabras que le dijo Thiago Medina a uno de los hombres que llegó a socorrerlo tras el accidente con su moto en Moreno. A la espera de una evolución por su estado de salud, las pequeñas le dejaron un sentido mensaje que Camilota, tía de las niñas, compartió en redes sociales.

“Vos podés papá. Te amamos mucho”, se lee en el cartel que la participante de Cuestión de Peso publicó en sus redes sociales junto la canción de Amaral, El universo sobre mí. En el mismo se puede ver que el mensaje está acompañado de corazones y las huellas de las palmas de Laia y Aimé, de colores verde y rojo con claro apoyo a su papá, quien se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Camilota Medina
El mensaje de aliento de las hijas de Thiago, Laia y Aimé

El mensaje de aliento de las hijas de Thiago, Laia y Aimé

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras su choque en la moto

Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

La familia de Thiago Medina pide 25 dadores de sangre

Habló el testigo que ayudó a Thiago Medina y recreó el accidente: "Me decía que no quería morirse"

play

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Según los primeros testigos el joven llevaba casco y el automovilista habría hecho una mala maniobra.

Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

Rating Cero

Una comedia romántica en Netflix, donde también se muestra la importancia de las amigas.
play

Está en Netflix y es una serie sobre los problemas en las citas de la era digital

¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

Un nuevo estreno de Filipinas llegó a la gran N roja y es furor.
play

De la tele a ser villanos en la vida real: esta película con comedia negra y acción está sorprendiendo a todos en Netflix

Vos podés, papá. Te amamamos mucho, fue el cartel que le acercaron a Thiago al hospital

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto: "Vos podés"

Cazzu en vivo en el Movistar Arena

Cazzu presentó Latinaje en Buenos Aires: De trapstar a señora "bien"

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista

últimas noticias

Las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Javier Milei con un contundente video.

El contundente video con que las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Milei

Hace 12 minutos
Andrés Morosini.

Cómo fueron las últimas horas del hombre que secuestró y mató a sus hijos

Hace 15 minutos
Quién era Matías Travizano, el empresario que murió en un accidente de escalada y con un vínculo cercano a Javier Milei.

Quién era Matías Travizano, el empresario cercano a Javier Milei que murió en las montañas de California

Hace 52 minutos
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

Hace 1 hora
play

El Financial Times advirtió que Javier Milei enfrenta "la mayor crisis" de su presidencia

Hace 1 hora