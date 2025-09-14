Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

El exparticipante de Gran Hermano está internado en el hospital en Moreno desde el viernes después de haber sufrido un accidente con su moto en la Ruta 7. Fue operado de urgencia y le extirparon el bazo.

Thiago Medina sigue internado en el hospital de Moreno desde el viernes tras un duro accidente en su moto cuando circulaba en la Ruta 7. A dos días del incidente vial, dieron a conocer un nuevo parte médico, de este domingo, sobre su estado de salud.

“Sigue en UTI. Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer” , revelaron fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aire a Teleshow.

En las últimas horas, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del ministerio, había compartido un parte médico oficial en que explicaron que el paciente “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

En el comunicado también se detalló que el estado de Medina “continúa siendo crítico y reservado” y que la jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución.

Por el momento, Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas, no se pronunció ante la prensa, solo lo hace a través de sus historias de su cuenta personal de Instagram, donde brindó detalles del estado de salud del influencer en las primeras horas del accidente.

En aquel momento, Pestañela que en ese momento, se encontraba “estable” y tras la operación “sigue en terapia intensiva, completamente sedado”. “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”, había detallado. Ahora, dos días después del fuerte impacto, se sabe que tuvo leves mejorías.

Daniela exgran hermano parte médico Thiago Medina Daniela Celis compartió información sobre el estado de salud de Thiago Medina en redes sociales. Captura Instagram

Según trascendió, Thiago viajaba en moto cuando chocó contra un auto en un cruce de la Ruta 7. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue sometido a una cirugía donde la extirparon el bazo y fue sometido a tratamientos por lesiones en la zona torácica y órganos internos. Estaba usando casco, lo que fue clave para evitar lesiones más graves en la cabeza.

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto

“No me quiero morir, tengo dos hijas”, fueron las palabras que le dijo Thiago Medina a uno de los hombres que llegó a socorrerlo tras el accidente con su moto en Moreno. A la espera de una evolución por su estado de salud, las pequeñas le dejaron un sentido mensaje que Camilota, tía de las niñas, compartió en redes sociales.

“Vos podés papá. Te amamos mucho”, se lee en el cartel que la participante de Cuestión de Peso publicó en sus redes sociales junto la canción de Amaral, El universo sobre mí. En el mismo se puede ver que el mensaje está acompañado de corazones y las huellas de las palmas de Laia y Aimé, de colores verde y rojo con claro apoyo a su papá, quien se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.