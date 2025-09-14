14 de septiembre de 2025 Inicio
Insólito: detuvieron a un hombre que hacía ingresar en recitales personas disfrazadas de seguridad

La Policía de la Ciudad montó un operativo en el estadio de All Boys durante los dos shows de la banda, que reunieron a 38 mil personas. Hubo 95 actas contravencionales y un detenido por drogas.

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de hacer ingresar sin entradas a personas disfrazadas de personal de seguridad en los recitales de Don Osvaldo realizados en el estadio de All Boys, en el barrio porteño de Monte Castro.

Andrés Morosini.
Según la investigación, el detenido se reunía con los asistentes en la previa de los shows, les pedía que se vistieran con ropa oscura y luego les entregaba chalecos con la inscripción “orientación”, gorras o pulseras apócrifas para simular que eran parte de la organización.

Los dos conciertos, que convocaron en total a unas 38.000 personas, contaron con un amplio operativo de control. Durante los procedimientos se labraron 95 actas contravencionales: 44 por expendio de alcohol sin autorización, 30 contra cuidacoches en la vía pública y otras por uso indebido del espacio e incitación al desorden.

En paralelo, personal policial detuvo en Gualeguaychú y Miranda a un joven de 29 años que llevaba un envoltorio con “tusi” en un morral, tras ser identificado junto a otros dos hombres que habían tenido un altercado con vendedores ambulantes.

La Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo de María Isabel Corral Galvano, ordenó el secuestro de la droga y el inicio de actuaciones. El operativo estuvo a cargo del Departamento de Contravenciones y Faltas y de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos.

