Quini 6: resultados del sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre de 2025

Como todos los domingo se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.
Como todos los domingo se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Números ganadores: 04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 42
6 aciertos: 1. Premio: $1.022.188.233,15
5 aciertos: 39 ganadores. Premio: $913.818,46
4 aciertos: 3167 ganadores. Premio: $3.375,96
Números ganadores: 00 - 04 - 09 - 13 - 22 - 30
6 aciertos: vacante. Premio: $3.165.911.132
5 aciertos: 51 ganadores. Premio: $698.802,35
4 aciertos: 2388 ganadores Premio: $4.477,25
Números ganadores: 12 - 15 - 31 - 34 - 40 - 41
6 aciertos: cacante. Premio: $500.000.000
Números ganadores: 01 - 06 - 11 - 31 - 42 - 44
5 aciertos: 15 ganadores. Premio: $21.309.304,50
6 aciertos: 655 ganadores. Premio $198.473,28
El próximo pozo del sorteo 3.305 del Quini 6 se realizará el miércoles 14 de septiembre a las 21.15. Pozo estimado: $5.150 millones.
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.