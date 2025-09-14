14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quini 6: resultados del sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Quini 6: resultados del sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre de 2025

Redes Sociales

Como todos los domingo se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del miércoles 10 de septiembre de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3812 del miércoles 10 de septiembre de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 14 de septiembre de 2025

Números ganadores: 04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 42

6 aciertos: 1. Premio: $1.022.188.233,15

5 aciertos: 39 ganadores. Premio: $913.818,46

4 aciertos: 3167 ganadores. Premio: $3.375,96

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 14 de septiembre de 2025

Números ganadores: 00 - 04 - 09 - 13 - 22 - 30

6 aciertos: vacante. Premio: $3.165.911.132

5 aciertos: 51 ganadores. Premio: $698.802,35

4 aciertos: 2388 ganadores Premio: $4.477,25

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 14 de septiembre de 2025

Números ganadores: 12 - 15 - 31 - 34 - 40 - 41

6 aciertos: cacante. Premio: $500.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 14 de septiembre de 2025

Números ganadores: 01 - 06 - 11 - 31 - 42 - 44

5 aciertos: 15 ganadores. Premio: $21.309.304,50

Pozo extra: resultado del domingo 14 de septiembre de 2025

6 aciertos: 655 ganadores. Premio $198.473,28

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.305 del Quini 6 se realizará el miércoles 14 de septiembre a las 21.15. Pozo estimado: $5.150 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.303 del miércoles 10 de septiembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.302 del domingo 7 de septiembre de 2025

Resultados del Loto Plus del sábado 6 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3811 del sábado 6 de septiembre de 2025

Insólito: una camioneta chocó un poste de luz y dejó sin energía a más de 100 mil personas.

Insólito: una camioneta chocó un poste y dejó sin luz a más de 100 mil personas

Insólito: detuvieron a un hombre que hacía ingresar personas disfrazadas de seguridad en recitales

Insólito: detuvieron a un hombre que hacía ingresar en recitales personas disfrazadas de seguridad

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo termina el veranito y vuelven las lluvias

Rating Cero

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

Un artista argentino anunció que grabó su Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Un artista argentino anunció su participación en el Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.

La China Suárez confirmó la peor noticia para Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: de qué se trata

últimas noticias

play
MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Hace 11 minutos
Presupuesto 2026, producción, dólar y riesgo país: las claves económicas de la semana

Presupuesto 2026, producción, dólar y riesgo país: las claves económicas de la semana

Hace 19 minutos
El hijo de Trump pronosticó que Bitcoin llegará al millón de dólares y sacudió al mercado cripto

El hijo de Trump pronosticó que Bitcoin llegará al millón de dólares y sacudió al mercado cripto

Hace 42 minutos
Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Hace 1 hora
Insólito: una camioneta chocó un poste de luz y dejó sin energía a más de 100 mil personas.

Insólito: una camioneta chocó un poste y dejó sin luz a más de 100 mil personas

Hace 1 hora