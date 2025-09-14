Insólito: una camioneta chocó un poste y dejó sin luz a más de 100 mil personas

Un menor de 16 años chocó contra un poste de alta tensión y dejó a oscuras a toda la ciudad de Río Gallegos. Las cuadrillas de emergencia trabajan contrarreloj para intentar reestablecer la energía.

Una camioneta conducida por un adolescente de 16 años chocó de lleno contra un poste de luz en la madrugada de este domingo y, como un efecto dominó, provocó un apagón total que afectó a la totalidad de Río Gallegos .

El siniestro se produjo alrededor de las 7 de la mañana, cuando una Toyota Hilux impactó contra un pilar de cemento que sostiene una doble terna de 33 kV, una de las principales líneas de abastecimiento eléctrico de la ciudad.

El choque fue de tal magnitud que se partió el poste provocando la caída de los cables y, en consecuencia, dejando a más de 115.000 vecinos sin servicio .

En el vehículo viajaba el joven conductor junto a un acompañante, cuya identidad no fue revelada, y ambos resultaron ilesos tras el violento impacto, siendo asistidos en el lugar por los servicios de emergencia que se hicieron presentes.

Tras el accidente, el personal de la Comisaría Séptima de Río Gallegos tomó intervención en el hecho y abrió una investigación para determinar las causas del siniestro. Las primeras sospechas apuntan a que el joven conductor habría estado bajo los efectos del alcohol, por lo que se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, cuyos resultados aún no fueron dados a conocer.

Desde la empresa de Servicios Públicos SE, el encargado de Energía, Eduardo Ñañez, confirmó la gravedad de la situación, explicando que el daño en la red es considerable. Las cuadrillas se activaron de inmediato y comenzaron los trabajos de reparación.