El Gobierno presentó el programa financiero 2026-2027: cuál es el plan para afrontar los compromisos de deuda

Con el objetivo de despejar las dudas del mercado sobre la capacidad de financiamiento del Estado, el Gobierno presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027. Durante la exposición, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los compromisos previstos para el próximo año ya cuentan con respaldo suficiente y sostuvo que la estrategia permitirá llegar a 2027 con un margen financiero adicional.
El funcionario explicó que los refinanciamientos correspondientes a 2026 ya fueron cubiertos por encima de las necesidades previstas, lo que dejaría un excedente cercano a los u$s 3.700 millones para afrontar parte de los vencimientos de 2027. Según el equipo económico, ese "colchón" reducirá las necesidades de financiamiento del último año del mandato presidencial.
La hoja de ruta presentada por Economía contempla distintas herramientas para cumplir con los pagos de deuda. Entre ellas figuran la continuidad de las colocaciones en el mercado local, un préstamo por unos u$s4.000 millones con bancos internacionales, ingresos estimados en alrededor de u$s 800 millones provenientes de privatizaciones y la posibilidad de acceder al mercado internacional de crédito si las condiciones resultan favorables. No obstante, Caputo aclaró que volver a emitir deuda en Wall Street "es una opción y no un objetivo".
Durante la presentación, el ministro remarcó que la política oficial apunta a refinanciar únicamente el capital de la deuda heredada, mientras que los intereses continúan pagándose con recursos provenientes del superávit fiscal. En ese sentido, defendió la decisión del Gobierno de cumplir con todos los compromisos asumidos desde el inicio de la gestión.
Caputo también planteó como meta de mediano plazo que la Argentina recupere la calificación de "grado de inversión" (investment grade), lo que permitiría acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones. Sin embargo, aclaró que ese objetivo dependerá de la continuidad del rumbo económico y de factores que exceden al Ministerio de Economía.
Qué es y qué significa el “investment grade”
El investment grade es la calificación que otorgan las agencias de riesgo a los países considerados confiables para invertir, por presentar una baja probabilidad de incumplimiento de sus compromisos financieros. Alcanzar ese estatus implica acceder a los mercados internacionales de crédito en condiciones más favorables, con tasas de interés más bajas y mayor volumen de financiamiento disponible.
Para la economía argentina, recuperar esa categoría supondría un cambio estructural en su relación con el financiamiento externo. No solo abarataría el costo de la deuda, sino que también ampliaría la base de inversores, mejoraría la previsibilidad macroeconómica y funcionaría como señal de mayor estabilidad institucional ante los mercados globales.