El Gobierno presentó el programa financiero 2026-2027: cuál es el plan para afrontar los compromisos de deuda El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló la estrategia oficial para cubrir los vencimientos del Tesoro durante los próximos dos años. El esquema combina financiamiento ya asegurado, nuevas fuentes de crédito y el objetivo de reducir el peso de la deuda sobre la economía. Por Agregar C5N en









El Gobierno presentó el programa financiero 2026-2027: cuál es el plan para afrontar los compromisos de deuda

Con el objetivo de despejar las dudas del mercado sobre la capacidad de financiamiento del Estado, el Gobierno presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027. Durante la exposición, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los compromisos previstos para el próximo año ya cuentan con respaldo suficiente y sostuvo que la estrategia permitirá llegar a 2027 con un margen financiero adicional.

El funcionario explicó que los refinanciamientos correspondientes a 2026 ya fueron cubiertos por encima de las necesidades previstas, lo que dejaría un excedente cercano a los u$s 3.700 millones para afrontar parte de los vencimientos de 2027. Según el equipo económico, ese "colchón" reducirá las necesidades de financiamiento del último año del mandato presidencial.

La hoja de ruta presentada por Economía contempla distintas herramientas para cumplir con los pagos de deuda. Entre ellas figuran la continuidad de las colocaciones en el mercado local, un préstamo por unos u$s4.000 millones con bancos internacionales, ingresos estimados en alrededor de u$s 800 millones provenientes de privatizaciones y la posibilidad de acceder al mercado internacional de crédito si las condiciones resultan favorables. No obstante, Caputo aclaró que volver a emitir deuda en Wall Street "es una opción y no un objetivo".

Durante la presentación, el ministro remarcó que la política oficial apunta a refinanciar únicamente el capital de la deuda heredada, mientras que los intereses continúan pagándose con recursos provenientes del superávit fiscal. En ese sentido, defendió la decisión del Gobierno de cumplir con todos los compromisos asumidos desde el inicio de la gestión.

Caputo también planteó como meta de mediano plazo que la Argentina recupere la calificación de "grado de inversión" (investment grade), lo que permitiría acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones. Sin embargo, aclaró que ese objetivo dependerá de la continuidad del rumbo económico y de factores que exceden al Ministerio de Economía.