Trepan las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país toca su mínimo en más de ocho años

En una jornada de euforia para los activos argentinos en el exterior, las ADRs trepan hasta 7,5% y los bonos soberanos anotan importantes subas en Wall Street. En sintonía , el riesgo país cae hasta cerca de los 400 puntos y anota un nuevo mínimo en más de ocho años.
En Nueva York, los títulos en dólares suben hasta 0,4% de la mano de Bonar 2029, seguido por Bonar 2035 y el Global 2035. En tanto, el riesgo país cae 3 puntos básicos (-0,5%) hasta los 412 pb.
Los ADRs marcan subas generalizadas lideradas por BBVA Argentina, seguida por Grupo Supervielle (+5,6%) y Grupo Financiero Galicia (+4,6%).
A nivel local, el S&P Merval avanza 1,3% a 3.237.784,57 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 3,4% a los 2.069,94 puntos. Al igual que en el exterior, los papeles bancarios lideran las subas. En el otro extremo, Cresud pierde 0,6% y Pampa Energía 0,3%