Trepan las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país toca su mínimo en más de ocho años En Nueva York, los títulos en dólares suben hasta 0,4%. En tanto, el riesgo país cae -0,5% hasta los 412 puntos básicos. Por Agregar C5N en









Los títulos en dólares operan al alza en Nueva York. Redes sociales

En una jornada de euforia para los activos argentinos en el exterior, las ADRs trepan hasta 7,5% y los bonos soberanos anotan importantes subas en Wall Street. En sintonía , el riesgo país cae hasta cerca de los 400 puntos y anota un nuevo mínimo en más de ocho años.

En Nueva York, los títulos en dólares suben hasta 0,4% de la mano de Bonar 2029, seguido por Bonar 2035 y el Global 2035. En tanto, el riesgo país cae 3 puntos básicos (-0,5%) hasta los 412 pb.

Los ADRs marcan subas generalizadas lideradas por BBVA Argentina, seguida por Grupo Supervielle (+5,6%) y Grupo Financiero Galicia (+4,6%).