El particular regalo que recibió Antonela Roccuzzo por parte de la esposa de Cristiano Ronaldo en pleno Mundial La rosarina hizo público el obsequio que recibió de Georgina Rodríguez y lo compartió en sus redes sociales con un tierno mensaje. “Muchas gracias. Todo hermoso”, escribió junto a un corazón y estrellas. Agregar C5N en









Giorgina Rodríguez le envió un obsequio de su emprendimiento de ropa deportiva a Antonela Roccuzzo

Mientras se está disputando el Mundial 2026 y Argentina y Portugal están en instancias de eliminación directa por los 8vos de final, las esposas de los mejores jugadores de cada Selección, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sorprendieron en las redes sociales por la buena onda entre ellas.

Es que, Antonela Roccuzzo recibió un particular regalo por parte de Georgina Rodríguez y lo mostró ante todo sus seguidores, compartiéndolo en sus redes sociales donde le envió un tierno mensaje de agradecimiento y buenos augurios.

“Muchas gracias, Georgina. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la rosarina junto a una serie de emoticones con un corazón, estrellas y el brazo flexionado mostrando fuerza. En la imagen se puede ver los presentes que están relacionados con la línea de indumentaria deportiva que lanzó recientemente, la esposa del portugués.

La marca se llama Mimoa, que fue presentado oficialmente el pasado 30 de junio, y en esta ocasión eligió a Anto para enviar una caja llena de productos como un conjunto de remera y calzas negras, además de un top deportivo en color blanco, una botella de agua en color rosa, una tote bag y un mat de yoga a tono.

Instagram Qué es Mioma, la nueva marca de Georgina Rodríguez En la tienda oficial, se explica que Mimoa nació de la convicción de que “cada prenda es un gesto de cuidado, diseñada para moverse con tu cuerpo, no en su contra”.