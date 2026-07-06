El particular regalo que recibió Antonela Roccuzzo por parte de la esposa de Cristiano Ronaldo en pleno Mundial

Mientras se está disputando el Mundial 2026 y Argentina y Portugal están en instancias de eliminación directa por los 8vos de final, las esposas de los mejores jugadores de cada Selección, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sorprendieron en las redes sociales por la buena onda entre ellas.
Es que, Antonela Roccuzzo recibió un particular regalo por parte de Georgina Rodríguez y lo mostró ante todo sus seguidores, compartiéndolo en sus redes sociales donde le envió un tierno mensaje de agradecimiento y buenos augurios.
“Muchas gracias, Georgina. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la rosarina junto a una serie de emoticones con un corazón, estrellas y el brazo flexionado mostrando fuerza. En la imagen se puede ver los presentes que están relacionados con la línea de indumentaria deportiva que lanzó recientemente, la esposa del portugués.
La marca se llama Mimoa, que fue presentado oficialmente el pasado 30 de junio, y en esta ocasión eligió a Anto para enviar una caja llena de productos como un conjunto de remera y calzas negras, además de un top deportivo en color blanco, una botella de agua en color rosa, una tote bag y un mat de yoga a tono.
Qué es Mioma, la nueva marca de Georgina Rodríguez
En la tienda oficial, se explica que Mimoa nació de la convicción de que “cada prenda es un gesto de cuidado, diseñada para moverse con tu cuerpo, no en su contra”.
Además, en la descripción aclaran que se trata de prendas “creada para la mujer que no tiene nada que demostrar y sí mucho con lo que sentirse bien”: “No te pedimos que cambies. Creamos prendas que eliges a diario porque, desde el instante en que te las pones, sientes que son tuyas. Mimoa se mueve a su propio ritmo. Y se mueve al tuyo”.
La primera colección incluye una amplia variedad de indumentaria deportivas y de uso diario, pensadas para acompañar distintos momentos de la rutina.