6 de julio de 2026 Inicio
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Videos: millones de personas despiden a Alí Khamenei en un multitudinario funeral en Irán

Más de 12 millones de personas participaron en los primeros tres días para el último adiós al antiguo líder, en lo que también significa una demostración de fuerza tras la reciente guerra contra Israel y Estados Unidos.

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Más de 12 millones de personas ya despidieron a Alí Khamenei.

Más de 12 millones de personas ya despidieron a Alí Khamenei.

Al Jazeera

El funeral de Estado del antiguo líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, continúa convocando multitudes. Según varias fuentes, se trata de la despedida más multitudinaria de la historia, con más de 12 millones de personas en los primeros tres días, desde que comenzara oficialmente este sábado en Teherán.

El gran funeral será este sábado, pero se esperan homenajes a lo largo de seis días.
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Una multitud despide a Alí Khamenei en Irán, en una demostración de fuerza a Estados Unidos e Israel

También funciona como demostración de fuerza tras la reciente guerra contra Israel y Estados Unidos y como símbolo de unidad luego de las masivas protestas que sacudieron a la nación persa hace seis meses contra el sistema teocrático impuesto desde 1979.

El féretro del exlíder permanece expuesto en la Gran Mosalá, un vasto complejo religioso de la capital, cubierto por su emblemático turbante negro. Junto a él se encuentran también los ataúdes de sus familiares fallecidos en el mismo ataque: una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta de tan solo 14 meses.

Las exequias, que inicialmente estaban previstas para marzo pero debieron ser pospuestas debido al conflicto bélico, se extenderán durante seis días y se proyectan como las más grandes en la historia del país.

Las autoridades iraníes prevén la movilización de entre 15 y 20 millones de personas solo en la capital, por lo que las altas temperaturas obligaron a montar un operativo que constó de más de 400 carpas en un gran parque de Teherán, acompañadas por camiones cisterna para refrescar a los asistentes.

Cronograma del funeral de Alí Khamenei

El homenaje al antiguo líder supremo incluirá un recorrido que traspasará las fronteras de Irán:

  • Hasta el lunes: el ataúd permanece expuesto día y noche en la Gran Mosalá de Teherán.

  • Próximos días: se realizará una procesión por las calles de la capital y el cortejo hará escalas en varias ciudades de Irán e Irak, incluyendo la visita a dos santuarios chiítas en territorio iraquí.

  • 9 de julio: se llevará a cabo el entierro definitivo en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste de Irán, lugar de origen de Alí Jamenei.

Los videos del funeral de Alí Khamenei

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