Escándalo: se filtró el video en el que Furia confiesa que tiene marihuana dentro de la casa de Gran Hermano

Sin embargo, en este caso nada tendría que ver con cigarrillos. “No puedo decirlo, tengo una t u c a”, se la escuela decir a Furia, pero no menciona la palabra entera, sino que deletrea con el fin de que quede “camuflado”.

Bautista queda completamente sorprendido con la situación y le responde “¿qué? ¿Posta?”. Pero antes de que termine la conversación, la producción decidió tapar y cortó la transmisión. Hasta el momento, no se dijo nada de la situación.

Furia reveló el increíble gesto que tuvo su amiga Rocío cuando estaba fuera de Gran Hermano

Tras el ingreso de los familiares a la casa de Gran Hermano, Juliana Scaglione contó lo importante que era su amiga Rocío para ella, ya que su amistad comenzó en un momento clave de su vida. Esto movilizó a sus fanáticos y la felicitaron.

A pesar de que en redes sociales dijeron que era una actriz que había ingresado porque Furia no tenía familia, se pudo comprobar que también la acompañó en día del ingreso a la casa y ellas revelaron anécdotas viejas.

“Les presento a mi amiga, quiero que conozcan a esta mujer que es única. Ella me dice 'decí que tengo 36', a mí lo que me importa no es que tiene 36, sino lo que emana con las mujeres. Ella me mostró a mí, que creo que es lo que tiene más importante, que se puso en su espalda, se cargó un comercio en el cual solo van mujeres a entrenar", contó Juliana en la presentación.

Pero luego, Rocío contó cómo empezó la amistad: “Es divertida... Es la que yo conocí. Yo digo que es como una serie, el fanático de Gran Hermano prende la tele y todos los días algo hizo Furia que despierta algo, y está buenísimo", y agregó: "Cuando fallece el papá, ella estaba muy mal de guita y empieza a vender todo lo que puede, para subsistir. Yo le compré un par de cosas para armarme... Ahí pegamos amistad".