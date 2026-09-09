La producción minera cayó un 0,9% en julio y bajó por segundo mes consecutivo El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el índice volvió a disminuir tras la merma de junio, aunque creció un 3,7% en la comparación interanual. Por Agregar C5N en









La producción minera volvió a bajar en julio. Redes Sociales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la producción minera bajó por segundo mes consecutivo y cayó un 0,9% en julio con respecto a junio, aunque aumentó un 3,7% en comparación con el mismo mes de 2025. De esta manera, acumuló un crecimiento del 7,7% en los primeros siete meses del año.

En un informe, el Indec expuso que el rubro de Servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural fue el de peor desempeño en julio, ya que se desplomó un 16,6% interanual en julio y acumula una baja del 15,7% en lo que va del año. Además, el sector de Minerales metalíferos descendió un 12,4% y arrastra una disminución del 0,7% en el transcurso de 2026.

La producción minera cayó en julio. X (@INDECArgentina) En tanto, la división que registró la menor caída fue Gas natural con un 1,5%, aunque concentra un alza del 0,8%. En contrapunto, la categoría de Minerales no metalíferos y rocas de aplicación subió un 19,7% interanual y registra un aumento del 33,7% en lo que va del año, mientras que el componente de Petróleo crudo creció un 12,7% y acumula una variación positiva del 16,7%.

El organismo publicó los indicadores después de que también diera a conocer que el índice de producción industrial manufacturero cayó un 5% mensual en julio, mientras que bajó un 4,9% en la comparación interanual. De esta manera, se acercó al peor nivel registrado durante el gobierno de Javier Milei.

La construcción cayó 4,5% interanual en julio y 4,6% respecto a junio El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 4,5% interanual en julio y se desplomó 4,6% respecto a junio, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este martes. Los insumos para las obra que más retrocedieron fueron asfalto (-23,1%), yeso (21,2%) y ladrillos huecos (-12,9%) respecto al mes anterior.

El ISAC ya había caído en junio respecto a mayo 4,3% y 4,9% en abril respecto a mayo. Se registraron subas de 22,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,0% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,1% en pinturas para construcción.