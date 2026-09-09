9 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La producción minera cayó un 0,9% en julio y bajó por segundo mes consecutivo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el índice volvió a disminuir tras la merma de junio, aunque creció un 3,7% en la comparación interanual.

Por
La producción minera volvió a bajar en julio.

La producción minera volvió a bajar en julio.

Redes Sociales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la producción minera bajó por segundo mes consecutivo y cayó un 0,9% en julio con respecto a junio, aunque aumentó un 3,7% en comparación con el mismo mes de 2025. De esta manera, acumuló un crecimiento del 7,7% en los primeros siete meses del año.

La electricidad, el agua y el gas cayeron 1,7% en junio.
Te puede interesar:

Los servicios públicos aumentaron 0,8% interanual en junio y cayeron 0,7% respecto a mayo

En un informe, el Indec expuso que el rubro de Servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural fue el de peor desempeño en julio, ya que se desplomó un 16,6% interanual en julio y acumula una baja del 15,7% en lo que va del año. Además, el sector de Minerales metalíferos descendió un 12,4% y arrastra una disminución del 0,7% en el transcurso de 2026.

La producci&oacute;n minera cay&oacute; en julio.

La producción minera cayó en julio.

En tanto, la división que registró la menor caída fue Gas natural con un 1,5%, aunque concentra un alza del 0,8%. En contrapunto, la categoría de Minerales no metalíferos y rocas de aplicación subió un 19,7% interanual y registra un aumento del 33,7% en lo que va del año, mientras que el componente de Petróleo crudo creció un 12,7% y acumula una variación positiva del 16,7%.

El organismo publicó los indicadores después de que también diera a conocer que el índice de producción industrial manufacturero cayó un 5% mensual en julio, mientras que bajó un 4,9% en la comparación interanual. De esta manera, se acercó al peor nivel registrado durante el gobierno de Javier Milei.

La construcción cayó 4,5% interanual en julio y 4,6% respecto a junio

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 4,5% interanual en julio y se desplomó 4,6% respecto a junio, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este martes. Los insumos para las obra que más retrocedieron fueron asfalto (-23,1%), yeso (21,2%) y ladrillos huecos (-12,9%) respecto al mes anterior.

El ISAC ya había caído en junio respecto a mayo 4,3% y 4,9% en abril respecto a mayo.

Se registraron subas de 22,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,0% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,1% en pinturas para construcción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El INDEC publicó indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC).

La construcción cayó 4,5% interanual en julio y 4,6% respecto a junio

La industria no repunta.

La industria se desplomó un 5% en julio y no da señales de recuperación

Las mujeres suelen asumir la carga mental de la subsistencia en contextos de crisis.

"El dinero está sexuado": las barreras psicológicas que enfrentan las mujeres en medio de la crisis

La Casa Rosada.

La dotación de personal estatal se desplomó 5,8% en un año

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

Leve suba del dólar, a la espera de la inflación de agosto

Amplia convocatoria en las nuevas oficinas de Pago TIC.

Pago TIC lanzó una plataforma para conectar tecnología, desarrollo económico y solidaridad

Rating Cero

La presentadora se alejó de los medios hace un tiempo.

Se destacó como conductora, su vida cambió con la filtración de un video y ahora viaja por el mundo con su novia

La ex Gran Hermano recurrió a sus redes sociales para comunicar su decisión y explicó los motivos que la impulsaron a ponerle punto final al vínculo que duro tres meses.

Desconcierto: Lola de Gran Hermano confirmó que se separó de Manuel Iberó, pero él negó la relación

Leonardo DiCaprio invirtió en una isla para proteger tortugas, manatíes y peces. 

Leonardo DiCaprio compró una isla de 42 hectáreas en Belice y proyectó un ambicioso refugio natural

Vivian Wilson renunció al apellido de su padre, Elon Musk. 

La hija de Elon Musk destrozó a sus robots: "Fueron diseñados para obedecer, yo no"

Ronni Wood vuelve a la Argentina y tocará en Rosario y Buenos Aires. 

Confirmado: Roonie Wood tocará en Rosario y ya se pueden conseguir las entradas

Chiche Gelblung falleció a los 82 años.
play

Chiche Gelblung y su periodismo sin filtro: las cinco entrevistas más virales

últimas noticias

play
Un video del exfutbolista generó preocupación por su estado de salud.

El momento en el que Pocho Lavezzi expuso que tuvo que internarse por sus adicciones: "Pasé por cosas turbias"

Hace 11 minutos
La presentadora se alejó de los medios hace un tiempo.

Se destacó como conductora, su vida cambió con la filtración de un video y ahora viaja por el mundo con su novia

Hace 13 minutos
La ex Gran Hermano recurrió a sus redes sociales para comunicar su decisión y explicó los motivos que la impulsaron a ponerle punto final al vínculo que duro tres meses.

Desconcierto: Lola de Gran Hermano confirmó que se separó de Manuel Iberó, pero él negó la relación

Hace 18 minutos
El oficialismo cambió de estrategia y dio quorum para evitar la foto de sus bancas vacías. 

Vencedores vencidos: el oficialismo tuvo que ceder ante la agenda opositora

Hace 18 minutos
Nicolás Marín, el vendedor ambulante que fue asaltado por hinchas de Newells.

El puestero asaltado por hinchas de Newell's terminó de pagar su casa y compró un auto con el dinero de las donaciones

Hace 19 minutos