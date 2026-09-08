Alarma por la salud del Pocho Lavezzi: un video del Napoli mostró la situación actual del exjugador El exfutbolista reapareció en Italia para recibir un homenaje del Napoli, donde es ídolo indiscutido, pero las imágenes que circularon en redes dejaron dudas sobre su estado actual. Aún así, volverá a fines de septiembre para un homenaje a Diego Maradona. Por Agregar C5N en









La reaparición del "Pocho" en un evento deportivo generó dudas y especulaciones. Redes sociales

El exjugador Ezequiel "El Pocho" Lavezzi generó preocupación tras un homenaje del Napoli, club donde sigue siendo un ídolo indiscutido. Se lo vio en un video con un movimiento inusual de su cuerpo, lo que causó una cantidad de comentarios sobre la salud del exfutbolista.

Las imágenes del exdeportista causaron conmoción entre los fanáticos del club italiano, en donde jugó desde el 2007 al 2012, donde ganó la Copa Italiana, como por los seguidores en Argentina.

Pocho, au-delà des couleurs, ça fait mal de voir un jeune dans cet état. Quoi que tu aies, je te souhaite beaucoup de santé et une longue vie. Bats-toi et reviens plus fort que jamais #TeamOM #Lavezzi pic.twitter.com/JPmkezc1lr — Marsigliese 13 (@Marsigliese13) September 7, 2026 Los movimientos involuntarios y temblores corporales, en medio de un reportaje, mientras estaba sentado en una silla, dejaron dudas sobre su verdadero estado tras su internación por voluntad propia en un centro de salud mental en Buenos Aires.

El exintegrante de la Selección argentina, atravesó una crisis entre fines de 2023 y principios de 2024 atravesó un delicado cuadro: padece hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo. En ese momento, la abogada de Lavezzi descartó cualquier trastorno por consumo de sustancias.