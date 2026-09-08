Alarma por la salud del Pocho Lavezzi: un video del Napoli mostró la situación actual del exjugador

El exjugador Ezequiel "El Pocho" Lavezzi generó preocupación tras un homenaje del Napoli, club donde sigue siendo un ídolo indiscutido. Se lo vio en un video con un movimiento inusual de su cuerpo, lo que causó una cantidad de comentarios sobre la salud del exfutbolista.
Las imágenes del exdeportista causaron conmoción entre los fanáticos del club italiano, en donde jugó desde el 2007 al 2012, donde ganó la Copa Italiana, como por los seguidores en Argentina.
Los movimientos involuntarios y temblores corporales, en medio de un reportaje, mientras estaba sentado en una silla, dejaron dudas sobre su verdadero estado tras su internación por voluntad propia en un centro de salud mental en Buenos Aires.
El exintegrante de la Selección argentina, atravesó una crisis entre fines de 2023 y principios de 2024 atravesó un delicado cuadro: padece hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo. En ese momento, la abogada de Lavezzi descartó cualquier trastorno por consumo de sustancias.
Lavezzi con una agenda importante en Europa
El Pocho Lavezzi tiene una agenda nutrida en Europa, pese al video que se hizo viral donde se lo ve con el cuerpo temblando en un entrevista con el Napoli. El ídolo del equipo italiano con el que ganó la Copa Italia en 2011, presenció un partido entre el Inter y el Napoli en San Siro, y tiene previsto regresar a Nápoles el 26 de septiembre, para participar de un evento benéfico de la Fundación PUPI, en homenaje a Diego Maradona.