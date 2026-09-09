De qué murió Chiche Gelblung

El reconocido periodista falleció este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo. Había sido internado por cuarta vez en el año.

Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo, donde había sido internado el martes debido a complicaciones de salud.

El 28 de julio pasado, Gelblung había ingresado al mismo sanatorio tras sufrir un episodio respiratorio que preocupó a su entorno . En aquella oportunidad, el periodista fue estabilizado en el centro médico y recibió el alta a los pocos días.

Si bien desde su entorno no dieron precisiones, el periodista había sido internado el martes por un agravamiento de un afección respiratoria que ya lo había afectado dos meses atrás.

Entre mayo y junio, Chiche fue asistido en el Sanatorio Mater Dei por distintos problemas de salud que lo afectaron . Una trombosis en el tobillo derivó en serios problemas vasculares y obligó a colocarle dos stents en una de sus piernas. Pocos días después de recibir el alta de aquella internación, Gelblung debió regresar al sanatorio por un cuadro febril y quedó en observación mientras le realizaban estudios. Tras su salida, volvió a la televisión en silla de ruedas debido a sus dificultades para caminar .

Luego, a fines de julio, volvió a preocupar a sus seguidores tras una internación de urgencia , esta vez por un tema respiratorio. A los pocos días, fue estabilizado y dado de alta.

Quién era Chiche Gelblung, el periodista que marcó una época

El 7 de febrero de 1944 y en la Capital Federal nació Chiche, quien, desde muy joven, descubrió su vocación por el periodismo e inició una carrera que lo llevaría a transitar todas las áreas de los medios de comunicación.

La trayectoria de Gelblung abarcó más de 5 décadas de vigencia y estuvo marcada por la provocación intelectual. Su forma de hacer periodismo, que fue tan original como polémica, tan atrevida como cuestionable, logró meter la política y el espectáculo en la misma coctelera, método que es utilizado aún hoy por distintos comunicadores.

En 1967, con tan solo 21 años, cubrió la Guerra de los Seis Días en Medio Oriente y tuvo su primera corresponsalía bajo el nombre ficticio de “Mariano Ovejero”. Tiempo después, Gelblung reconoció que en su juventud era muy inconsciente porque aún no tenía hijos.

Sin embargo, el conductor relató que su cobertura en la Guerra de Vietnam fue un punto de inflexión en su vida. “Fue un antes y un después, te cambia. La gente no tiene idea del olor de la guerra. Es el olor de la sangre, y oler la sangre es terrible, una sensación muy movilizadora”, señaló en una entrevista y, compungido, agregó: “Lloré 24 horas seguidas y no podía parar”.

Chiche Gelblung, figura destacada del periodismo de las últimas décadas. Captura

Sin embargo, su inagotable curiosidad y su espíritu de cronista de raza quedaron demostrados incluso en la etapa tardía de su vida. En 2022, con casi 80 años de edad, viajó a Europa para comunicar sobre la invasión rusa en Ucrania, un hecho que conmovió al público y dejó en claro que su pasión por la primicia seguía intacta.

En las décadas de 1970 y 1980, como director de la revista Gente, redefinió el periodismo gráfico argentino con portadas históricas y enfoques que rompían con el molde tradicional y, al mismo tiempo, era criticado por su afinidad con la gestión de la dictadura. Más tarde, fundó y dirigió portales pioneros de la era digital, que consolidaron su rol como generador de formatos informativos.

Su desembarco definitivo en la televisión masiva ocurrió en la década del 90 con Memoria, un ciclo que revolucionó la pantalla chica. A través de investigaciones de fuerte impacto, debates encendidos y recursos inéditos en la época, como el uso del detector de mentiras, Chiche logró picos de audiencia históricos y propuso nuevas formas de hacer televisión, con un mix de agenda política, farándula y fenómenos populares.

Uno de los momentos icónicos en su rol como conductor fue la famosa autopsia al extraterrestre. En una entrevista, el periodista confirmó que desde la producción de su programa armaron una copia del informe del incidente de Roswell con un muñeco que simulaba el cuerpo de un alien que en su interior tenía un relleno con menudos de pollo y aseguró que eso sirvió como “un modelo de desmitificación de una fake news”.

La impronta de Chiche Gelblung dejó un manual no escrito sobre cómo captar la atención de las audiencias e inmortalizó ideas que definieron su audaz escuela periodística. Entre sus máximas más recordadas se destaca su visión absoluta de la comunicación: "La verdad no importa, lo que importa es la verosimilitud". Un concepto provocador con el que construyó un estilo único, controversial e inolvidable en la historia de los medios argentinos.

En su vida privada, conformó un sólido vínculo de muchos años junto a su esposa Cristina Seon, con quien tuvo a sus tres hijos: Federico, Mary y Maggie, quienes mantuvieron siempre un perfil resguardado de la alta exposición pública. Su familia, amigos y el mundo del periodismo despiden con dolor a uno de los comunicadores más trascendentes de la historia argentina.