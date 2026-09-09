9 de septiembre de 2026 Inicio
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Un fiscal de menores apeló la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la Provincia

Hernán Ceruti aseguró que la decisión de la jueza Marta Elba Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad“. Ya había sido denunciada por una ONG y La Libertad Avanza bonaerense pidió un juicio político.

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La Justicia de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal de menores Hernán Cerutti, al frente de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó una apelación contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual que suspendió el Régimen Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires.

Beller fue citada por la Justicia.
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Para Cerutti, se trata de un fallo que provoca un "gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, debido a que un habeas corpus no puede suspender una ley que fue sancionada por el Congreso.

El profesional subrayó que no se comprobó ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que perjudique la libertad de los adolescentes alcanzados por la normativa y en esa línea sostuvo que la disposición de la magistrada "avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado".

La jueza Marta Elba Pascual.

La jueza Marta Elba Pascual.

El abogado agregó que tampoco se identificó a un joven detenido por la aplicación de la normativa, una determinación policial, administrativa, judicial o penitenciaria que haya limitado de manera ilegal su libertad ni una situación específica de alojamiento agravada por la nueva legislación.

En su disposición la jueza argumentó que basó su decisión en que con el nuevo régimen podría aumentar en forma significativa el número de jóvenes detenidos y que la provincia no dispone de la infraestructura ni de los recursos suficientes para afrontar ese incremento. Desde la Fiscalía hicieron hincapié en que esa conclusión se tomó sin datos concretos.

Pascual planteó preguntas como: el número de adolescentes que podrían ser privados de su libertad en dispositivos provinciales y la capacidad disponible. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, indicó Cerutti.

La denuncia de una ONG y el pedido de juicio político de LLA bonaerense

La apelación llevada a cabo por Cerutti se suma a la denuncia penal que realizó la ONG Usina de Justicia que acusó a Pascual de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.

Desde la organización respaldaron la apelación de Cerutti y recalcaron en X: "El fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes".

Por su parte, La Libertad Avanza bonaerense, liderada por Sebastián Pareja, había adelantado que pedirán el juicio político de la jueza.

"Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama", aseveró Pareja.

Karina Milei, Javier Milei y Sebastián Pareja.

Karina Milei, Javier Milei y Sebastián Pareja.

Según se informó oficialmente, legisladores libertarios junto a un equipo técnico “trabajan en una presentación” contra la magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

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