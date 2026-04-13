Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

El participante, de 35 años, tiene una amplia experiencia en competencias de reality y es uno de los favoritos del programa que sale en la televisión de Estados Unidos. Llegará como intercambio de Solange Abraham y se quedará durante una semana.

Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Gran Hermano vivirá una gran revolución en la casa en los próximos días ya qu e Fabio Agostini ingresará este martes como parte del acuerdo de intercambio con la Casa de los Famosos, reality emitido en la televisión de Estados Unidos.

Ingresa la reemplazante de Andrea Del Boca a Gran Hermano: quién es la reconocida actriz internacional que entrará

El participante de 35 años es modelo, creador de contenido español que ganó su mayor popularidad en la televisión de Chile , principalmente dentro de los realities shows. Saltó a la fama gracias a su participación en el programa Combate Perú.

Si bien Fabio nació en Las Palmas de Gran Canaria, tiene raíces mendocinas por parte de su padre. “Me parece un gran honor que me llamen para el reality más exitoso de Argentina que es el Big Brother. Encima mi papá es argentino, tengo un montón de familia allá . Estoy super contento que me haya dado esta oportunidad, se los agradezco en el alma ”, explotó de emoción el español cuando se enteró que fue el elegido.

En su carta de presentación en el programa, el hombre de 1.92 metros y apodado como El Galáctico o Lord se describió como “ español de corazón y picaflor de profesión”, pero también se define como un jugador “extremadamente sincero y competitivo”, dejando en claro que su único objetivo es la victoria.

En la televisión, logró convertirse en una de las figuras más codiciadas de la televisión hispana al ser ganador de Tierra Brava (Chile, 2024), fue un participante destacado en Combate y Esto es Guerra en Perú y en La Casa de los Famosos de Telemundo es uno de los favoritos de la edición.

Sin embargo, su vida no siempre estuvo ligada a las cámaras: en su adolescencia jugó en las divisiones inferiores del Real Madrid, pero una lesión grave a los 19 años frustró su carrera deportiva, obligándolo a reinventarse.

Minutos antes de abandonar la casa este domingo, Fabio reconoció estar “muy feliz, con ansias de llegar, conocer a las chicas y chicos y ver cómo me van a recibir”. “Estoy muy contento de estar en un súper proyecto tan fuerte como lo es La Casa de los Famosos y que dentro de este proyecto me lleven a otro proyecto tan grande como lo es el Gran Hermano Argentina, es una locura”.

Embed - Instagram View this post on Instagram

Solange Abraham se suma a La Casa de los Famosos

En el intercambio de participantes entre Gran Hermano, Generación Dorada y La Casas de los Famosos, Solange Abraham salió este domingo de la casa rumbo a México para compartir durante una semana con los participantes del programa de Telemundo.

Antes de abandonar la casa, Sol tuvo su momento de despedida con sus compañeros, en el que no faltaron las emociones. Entre abrazos y palabras de aliento, la participante se mudó de hogar al menos por una semana.

El futuro de Sol estará ahora en La Casa de los Famosos, un ciclo que reúne a figuras reconocidas en un formato similar, pero con proyección internacional.