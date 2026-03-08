IR A
Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

El lunes 9 de marzo, el reality tendrá la salida del segundo hermanito, pero esta vez por ser “una planta”, tal como fueron los votos de la casa. ¿El público la perdonará?

Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano empezó esta nueva edición con todo y sin dar respiro. Este lunes se realizará la segunda gala de eliminación, pero que no pasará desapercibida, ya que los nominados están por ser “una planta” y una de las participantes, en vez de alinearse con el público, lanzó un comentario que enfureció a los televidentes y la dejó al borde de la eliminación.

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano
Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

Se trata de Catalina “Titi” Tcheraski, quien decidió hablarle directamente a las cámaras durante la madrugada, pero no utilizando la mejor frase. Dicho momento se hizo viral y los televidentes no la perdonaron en las redes sociales.

La hermanita estaba hablando en la galería junto a Kenny Palacios, Jenny Mavinga y Franco Poggio, cuando se animó a hablarle directamente al público mirando las cámaras del lugar: “Gente, por fa, ¿pueden ser un poco más inteligentes? Porque dejan mucho que desear... Los argentinos tenemos más para dar”.

Para los televidentes estas palabras fueron cruciales e hicieron un llamado en redes para que sea la próxima eliminada. “Titi al 9009”, “qué mina soberbia, se mete hasta con el público”, “subestimar el público es lo peor que podés hacer”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del reality enfurecidos. ¿Será la próxima eliminada?

Esta semana son siete los jugadores que quedaron en la placa: Catalina “Titi” Tcheraski, Cinzia Francsichello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera. En tanto, Yospi y Juanicar lograron salir de la nominación y, por ahora, siguen en competencia.

Gran Hermano, Generación Dorada: cuándo y a qué hora es la gala de eliminación

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano, Generación Dorada se realizará este lunes 9 de marzo desde las 22:15 y se podrá ver en la pantalla de Telefe.

En la antesala de lo que será la despedida del segundo hermanito no pasará desapercibido en la pantalla chica, sino que será fundamental para los participantes ya que realizarán el desafío actoral. En el programa de este domingo deberán realizar una representación de la película 100 veces no debo lo que podría definir el monto para la compra semanal.

Además, los 7 nominados protagonizarán en vivo la posible última cena de uno de ellos dentro de la casa más famosa del país.

