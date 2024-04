Escándalo en Gran Hermano 2023: denuncian a la producción por fraude

Gran Hermano 2023 Joel Ojeda eliminado Captura Telefe

Por ese motivo, muchos consideraron que se trataba de un arreglo de la producción con Juliana Scaglione o con algún participante con el fin de no dejarla sola y desprotegida. Por eso comenzaron a llamar “Gran Armado” al programa.

De todas maneras, no se realzó ninguna medida más que escribir en X (ex Twitter) que es no era posible. Pero no es la primera vez que tienen problemas con el fraude porque ya pasó en otra oportunidad que reclaman esto.

El repudiable comentario de Furia sobre Catalina en Gran Hermano: "Me tiene envidia"

La participante Juliana "Furia" Scaglione acusó a Catalina Gorostidi de no cuidarse con la alimentación, lo que terminó por provocar un fuerte repudio en redes sociales contra la principal candidata a ganar Gran Hermano 2023.

Embed Los Furiosos están justificandose con q habla de Flor y no de Cata, cuando lo q se esta exponiendo es lo q critica y no a quien.Pero bueno,vamos a tirar abajo su justificación nefasta también. Acá el clip completo donde se refiere a Cata como la médica:pic.twitter.com/2HFORc4HWA — PoggiBoy (@Poggiboy_) April 1, 2024

Mientras se encontraba en el patio con Emmanuel y Mauro, Furia explotó contra Catalina: "Me parece re absurdo que digas que sos médica o todo lo que piensan estas minas con la alimentación, que no entienden nada básicamente, y se la quieren pasar comiendo dulce de leche...". Así, dejó en claro su guerra contra la santafesina.

Pero eso no fue lo único, sino que directamente se metió con su estado físico: "No entrenan, bolud*. O sea, 4 kilos de celulitis deben tener, todo el culo caído. Se enojan porque una está bien, porque yo puedo desfilar en culo tranquila. No sean envidiosas, bolud*. La gente viene a gritar, por algo vienen". Esto fue lo que generó una fuerte campaña contra Furia en redes y esto podría provocar una llamativa eliminación en el futuro.