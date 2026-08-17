17 de agosto de 2026 Inicio
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Tras el receso por vacaciones, Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1

El piloto argentino de la escudería Alpine regresará el fin de semana a las pistas para disputar el Gran Premio de Países Bajos luego de cuatro semanas de descanso.

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Franco Colapinto vuelve a la pista.

Franco Colapinto vuelve a la pista.

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, con motivo de la reanudación del campeonato mundial de automovilismo luego de un receso de cuatro semanas.

La renovación de Colapinto podría anunciarse en el Gran Premio de Países Bajos
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El representante de la escudería Alpine llegará a esta carrera con una temporada favorable y de buen rendimiento. Hasta el momento, el conductor acumula un total de 19 puntos con actuaciones destacadas en la máxima categoría.

La actividad oficial en el trazado de 3,307 kilómetros y 14 curvas comenzará el viernes. Las primeras dos prácticas libres se disputan a las 7.30 y a las 11.30 de la mañana.

El cronograma continuará el sábado con el tercer ensayo libre a las 7 y la prueba de clasificación a las 11. La carrera principal tendrá lugar el domingo a las 10, sujeto a condiciones climáticas favorables.

Andrea Kimi Antonelli lidera el campeonato de pilotos

El italiano de 19 años domina la tabla general de la competición con 219 unidades al volante de un Mercedes. Con seis victorias en su haber, el joven busca el campeonato mundial para consagrarse como el ganador más precoz de la historia de la Fórmula 1.

Su principal escolta en el certamen es el británico Lewis Hamilton con el auto de Ferrari. El múltiple campeón mundial sortea los problemas en la toma de decisiones de su equipo y se ubica a 50 puntos de la cima.

Las cinco primeras posiciones del torneo se completan con corredores de tres escuderías distintas. El británico George Russell de Mercedes suma 160 puntos, el monegasco Charles Leclerc de Ferrari cuenta con 138 y el británico Lando Norris de McLaren cierra la lista con 128 unidades.

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