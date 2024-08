Escándalo: América TV prescindió de Paula Chaves para la conducción del Cantando antes de que empiece

Al mismo tiempo, confesó quién fue el elegido para reemplazarla: "Ella todavía no terminó de decir que no, pero ya en la cabeza de Tinelli está un conductor varón y es Leo Montero". Su último trabajo fue al frente de Nosotros a la mañana por eltrece y en 2023, de forma que lleva varios meses desempleado en la televisión.

Leo Montero Leo Montero, el nuevo elegido por América TV para el Cantando 2024. Redes sociales

De igual manera, Ángel De Brito aclaró: "No está firmado, sí está charlado. Él dijo 'sí, vamos para adelante, lo hago, me encanta el programa y me encantaría trabajar con ustedes'". Vale recordar que sus conducciones más exitosas estuvieron todas en Telefe: 100% Lucha (2006-2010) y AM, antes del mediodía (2006-2015), por lo que es toda una apuesta de América TV.

Exclusiva del Cantando: qué pasa entre Marcelo Tinelli y Daniel Vila

Se habla mucho del gran regreso del Cantando 2024, pero más se comenta sobre lo complicado que está resultando sacarlo al aire por falta de presupuesto. Si bien es una de las últimas grandes inversiones que hace Daniel Vila junto a Marcelo Tinelli, el canal está atravesando una importante crisis, no se pudo desembolsar lo suficiente para pagarle a los jurados, participantes, técnicos y demás personal que forman parte del show.