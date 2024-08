Información exclusiva sobre el Cantando: qué pasa entre Tinelli y Vila y cómo puede terminar

“Esta semana se define si se hace o no”, cuenta una importante fuente de América con cierto nerviosismo. Todavía no tienen los fondos necesarios para seguir adelante.

Se habla mucho del gran regreso del Cantando por un Sueño , pero más se comenta sobre lo complicado que está resultando sacarlo al aire por falta de presupuesto. Si bien es una de las últimas grandes inversiones que hace Daniel Vila junto a Marcelo Tinelli, el canal está atravesando una importante crisis, no se pudo desembolsar lo suficiente para pagarle a los jurados, participantes, técnicos y demás personal que forman parte del show.

“Esta semana se define si se hace o no”, comenta una fuente importante del canal con cierto nerviosismo sobre lo que sucederá ya que la tensión crece día a día, con un Vila que quiere adelantarse a los grandes, con ínfulas de intentar competir entre Telefe y El Trece. Sin embargo, según todos los análisis de audiencia, no parece que eso ocurra, y la competencia seguirá siendo El Nueve, que ya tiene un ciclo similar con números consolidados.

Ante la falta de inversión y el pedido de Tinelli de poner a una conductora al frente de este ciclo para no asumir él mismo la conducción, decidió desembolsar de su bolsillo el pago que iba a ser destinado a Paula Chaves, pero que, según Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, “se cayó, no lo va a hacer”. Ahora la conducción se complicó tras una fallida negociación, además que se suma al alto presupuesto que se requiere y que no está disponible.

Tinelli y Daniel Vila La tensión entre Tinelli y Vila crece minuto a minuto.

La idea es que Tinelli esta semana consiga “sí o sí” esa inversión, y será mediante un puente con Alejandro Spinello, dueño de Estudio Sparza, donde se emitiría el programa y se está armando la escenografía que ya te detallamos.

El puente sería para pautar con el gobierno nacional aunque, según nos confirman, “para Spinello sí hay, pero para Marcelo no. Milei odia a Marcelo, si le dan la plata a él, no se hace el Cantando”.

Volviendo al canal ubicado en Palermo, donde se supone que el debut sería el 16 de septiembre, aún no se ve más que la bajada que en los programas se hablen de posibles participantes y detalles, pero tan cerca del debut no hay una sola publicidad en pantalla. Todo está a la espera de lo que suceda esta semana, que es clave.

La tensión entre Tinelli y Vila va en aumento, al punto de que los rumores indican que el esposo de Pamela David podría activar una cláusula del contrato con el conductor y, en principio, dejarlo fuera de la gerencia de programación si no se logra realizar el programa de canto con famosos. Esto se debe al hecho de que la poca solvencia que el canal tenía ya fue destinada al armado de la escenografía, perdiendo estos millones si no sale al aire.

Mientras tanto, seguiremos viendo las especulaciones sobre cómo será el futuro regreso del Cantando, los jurados que se vienen, las posibles polémicas que podrían surgir y muchas fantasías más, con el deseo de que finalmente podamos confirmar esta semana el flamante regreso que tuvo como insignia a Iliana Calabró, una de las más reconocidas ganadoras de todas las temporadas del ciclo.