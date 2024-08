Ángel De Brito confirmó quién será la conductora del Cantando 2024: se la roban a Telefe

Finalmente, Marcelo Tinelli no estará al frente del programa musical y América TV consiguió llevarse una figura de su competencia.

Durante una nueva edición de LAM, el conductor comenzó por informar: "Alguna gente poco informada dijo 'está cerca', no está cerca, está confirmada. Paula Chaves conductora del Cantando 2024. Yo les decía que Tinelli no iba a conducir y yo tampoco, era Paula que estaba cerrando el contrato y ya está cerrado". Así, América TV consiguió llevarse una de las principales figuras de Telefe luego del escándalo de Bake Off.